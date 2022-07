Sonipat Crime News: महिला ने सरेराह जूती और थप्पड़ों से की स्नेचर की पिटाई, वीडियो वायरल

सोनीपत में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही (Mobile Snatching In Sonipat) है. ताजा मामला राई इंडस्ट्री एरिया से सामने आया है. नजदीक एक महिला और लोगो की भीड़ ने मोबाइल स्नेचर की जमकर धुनाई की. बाद में मौका पाकर वहां मौजूद भीड़ ने भी आरोपी की लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी.

देश के अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव (Presidential election 2022) 18 जुलाई को होना है. 19 जुलाई को सभी राज्यों से मतपत्र राज्यसभा में जमा कराये जायेंगे. वोटों की मतगणना 21 जुलाई को होगी. मौजूदा स्थिति में एनडीए की राष्ट्रपति की पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है. हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी जीत के लिए अपना पूरा दमखम लगाते दिखाई दे रहे हैं. वोट की अपील करने द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनो चंडीगढ़ आ चुके हैं. आइये जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव में हरियाणा का गणित क्या कहता है.

कोरोना के चलते 2 साल तक बंद रहने के बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा (Sawan Kanwar Yatra 2022) के लिए भक्त उत्साहित हैं. वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है.

सब्जियों के बढ़ते दामों से परेशान आम जनता की कमर अब लचने लगी है. सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है. करनाल में भी आम जनता अब महंगाई से त्राहि करने लगी है. 10 के अंदर सब्जियों के दाम में दोगुना बढ़ोत्तरी होने से महिलाओं का भी बजट बिगड़ गया है.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (haryana board of school education) के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने शनिवार को कहा कि डीएलएड की परीक्षाएं 26 जुलाई से शुरू होगी.

गुरूग्राम दमकल विभाग शहर में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंतित है और इसलिए 192 सोसाईटीज को नोटिस (Notices sent to societies in Gurugram) भेज कर फायर एनओसी लेने के लिए नोटिस भेजे हैं. शहर में बड़ी बड़ी इमारते हैं जिनमें फायर फाईटिंग सिस्टम खराब पड़े हैं.

Gurugram Crime News: अगर आप हाईवे पर किसी अनजान वाहन चालक से लिफ्ट मांगते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानेसर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. हाईवे पर लोगों को लिफ्ट देकर हथियार के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को मानेसर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है.

हिसार खेदड़ पावर प्लांट (Khedar Power Plant Hisar) के पास जाने वाली रेलवे लाइन को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उखाड़ दिया गया है. इसी पटरी से खेदड़ पावर प्लांट में रेलवे द्वारा कोयला सप्लाई किया जाता है. रेलवे लाइन को उखाड़ने की यह घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है

रेवाड़ी के आस्था कुंज (Aastha Kunj Rewari) से दो बच्चों के फरार होने से हड़कंप मच गया. बच्चों की जब गिनती शुरू की गई तो दो बच्चे नदारद मिले. आस्था कुंज के अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. बता दें कि इससे पहले भी आस्था कुंज से बच्चों के फरार होने की खबरें सामने आ चुकी है.

साइबर सिटी गुरुग्राम में बने अप्पू घर यानी गर्मियों में मन बहलाने वाला वाटर पार्क जिसमें लोग गर्मियों में अपने परिवार के साथ मस्ती करने आते हैं. इसी वाटर पार्क के खिलाफ गुरुग्राम में एक मामला सामने आया (Farud In Appu Ghar Gurugram) है. जिसमें अप्पू घर में इन्वेस्ट कर चुके लोगों ने आज अप्पू घर का विरोध किया है