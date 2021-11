1. सिरसा के दर्जनों लोगों को मिला बच्चों को जान से मारने का मैसेज, लिखा था- Your Children Have Been Killed

Facebook Massage Threats to kill children in Sirsa: सिरसा शहर में देर शाम अचानक लोगों को फेसबुक पर उनके बच्चों को मारने का मैसेज आने लगा. इस मैसेज में लिखा था कि 'Your Children Have Been Killed'. जिसे पाते ही लोग डर गए और जिला सिरसा एसपी से मदद मांगने पहुंचे.

2. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात

Home Minister Anil Vij BJP President: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को नई दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की.

3. शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, घंटों हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दोस्तों ने उतारा

करनाल के रहने वाले एक सिरफिरा युवक शादी करने की मांग को लेकर 60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ (Karnal Man Climbed On Mobile Tower) गया. काफी घंटे के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद उसे नीचे उतारा गया.

4. Wrestler Nisha Murder Case: मुख्य आरोपी पवन और उसका साथी सचिन तीन दिन की पुलिस रिमांड पर

पहलवान निशा हत्याकांड (Wrestler Nisha Murder Case) में सोनीपत अदालत ने मुख्य आरोपी पवन और उसके साथी सचिन को तीन की पुलिस रिमांड (Accused Pawan And Sachin Three Days Police Remand) पर भेजा है.

5. हरियाणा: डीएपी की किल्लत से परेशान किसान, घंटों लाइन में लगने के बाद भी घर लौट रहे खाली हाथ

DAP Fertilizer Shortage In Sirsa: हरियाणा के सिरसा जिले में किसानों को डीएपी खाद की भारी किल्लत सहनी पड़ रही है. किसानों का कहना है कि वो घंटों तक खाद सेंटर पर लाइनों में खड़े रहते हैं लेकिन डीएपी की कमी की वजह से खाली हाथ घर जाना पड़ता है.

6. धमकी मिलने के बाद भी राम भरोसे रेलवे स्टेशन की सुरक्षा! कैमरा देखकर चेंकिंग करने लगे पुलिसकर्मी

हरियाणा में कई रेलवे स्टेशनों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) ने बम से उड़ाने की धमकी (haryana railway station bomb threat) दी है. इसके बाद भी पानीपत रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं मिले.

7. हरियाणा: फंदे से लटका मिला महिला का शव, ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप

सोनीपत के नांगल गांव में एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ (Woman's body Found Hanging From Noose) मिला. सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में भिजवाया.

8. सोनीपत में महिला मुक्केबाज की मौत, बाथरूम में मिला संदिग्ध हालत में शव

हरियाणा के सोनीपत में एक महिला मुक्केबाज का शव संदिग्ध अवस्था में बाथरूम के अंदर (Female Boxer Body Found Suspicious Condition) मिला है. महिला बॉक्सर खरखौदा में एक बॉक्सिंग अकादमी में प्रशिक्षण ले रही थी. पुलिस ने महिला मुक्केबाज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है.

9. नीरज चोपड़ा समेत इन खिलाड़ियों को राष्ट्रपति आज करेंगे सम्मानित, देखिए लिस्ट

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा (एथलेटिक्स), रवि कुमार (कुश्ती), लवलीना बोरगोहेन (मुक्केबाजी), श्रीजेश पीआर (हॉकी), अवनि लेखारा (पैरा निशानेबाजी), सुमित अंतिल (पैरा-एथलेटिक्स) सहित 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा.

10. नई दिल्ली से झांसी की तरफ जा रही ताज एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में उठा घुआं, यात्रियों में दहशत

नई दिल्ली से झांसी की तरफ जा रही ताज एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी से अचानक धुंआ (Smoke rises in Taj Express train bogie) उठता दिखाई दिया. जिसके बाद ताज एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 04062 को असावटी रेलवे स्टेशन पलवल (asawati railway station palwal) पर रोका गया.

