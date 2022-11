हरियाणा सरपंच व पंच पद के चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयार, संवेदनशील बूथ पर लगाए गए अतिरिक्त पुलिसकर्मी

करनाल में पंच और सरपंच पद के चुनाव (Haryana Sarpanch and Panch post elections) के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. वहीं अति संवेदनशील बूथ स्थल पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाए गए हैं.

नूंह में पंचायत समिति चुनाव की मतगणना की तैयारी हुई पूरी

नूंह में पंचायत समिति चुनाव (panchayat samiti election in nuh) को लेकर मतगणना की तैयारी तेज कर दी गई है. आने वाली 27 नवंबर की तारीख को मतों की काउंटिंग होगी. प्रशासनिक तौर पर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

कैथल में बाबा राजपुरी डेरा को दान किया डेढ़ साल का बच्चा वापस, CWC ने पिता को चेतावनी देकर छोड़ा

कैथल में बाबा राजपुरी डेरा को दान किया गया डेढ़ साल का बच्चा दंपति को वापस दे दिया गया. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद बच्चा पिता को सौंप दिया.

रेवाड़ी एनडीसी घूस कांड में बड़ी में कार्रवाई, नगर परिषद के ME और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के SDO गिरफ्तार

Rewari NDC Bribe case गुरुग्राम विजिलेंस ब्यूरों ने रेवाड़ी एनडीसी घूस कांड में बड़ी में कार्रवाई की है. विजिलेंस ने इस मामले में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एसडीओ नंदलाल और रेवाड़ी नगर परिषद के एमई सोहन लाल को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बाप-बेटे हैं.

सोनीपत में दो नकाबपोश बदमाशों ने शराब के ठेके पर की लूटपाट, वारदात CCTV में कैद

गुरुवार को सोनीपत में बदमाशों को आतंक एक बार फिर देखने को मिला. बदमाशों ने एक शराब के ठेके पर सेल्समैन से लूट की वारदात को अंजाम दिया है.

Bhiwani Crime news: युवक ने पड़ोसी को बेरहमी से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस

Bhiwani Crime news: भिवानी में व्यक्ति को पड़ोसी ने पीट पीटकर मार (Man Beaten To Death By Neighbor In Bhiwani) डाला. पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस की जांच में जुटी हुई है.

फरीदाबाद में लड़की की हत्या, मारपीट कर सड़क पर फेंक भागा दोस्त, अस्पताल में मौत

फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने अपने महिला मित्र की हत्या की कर (murder in faridabad) दी. युवती गुरुवार सुबह सेक्टर-22 स्थित सोहना मोड के पास गंभीर अवस्था में पड़ी मिली. परिजन उसे लेकर बीके अस्पताल पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया. परिजनों के मुताबिक युवती रात घर घायल अवस्था में पड़ी थी.

Faridabad Crime News: बेटे को शराब पिलाने से किया मना तो पड़ोसी ने की हत्या, 1 गिरफ्तार

Faridabad Crime News: फरीदाबाद में बेटे को शराब पिलाने से पड़ोसी को मना करना एक पिता को भारी पड़ गया. पड़ोसी ने पिता को ईंट से कुचल कर मार डाला. मृतक की पहचान पप्पू सिंह(49) के रूप में हुई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है.

Raid in Hisar: न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग का छापा, लैब को भेजे सैंपल

हिसार में सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से न्यूट्रिशन व सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा (CM Flying raid in Hisar) है. टीम ने तीन अलग-अलग सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं.

रोहतक में बांड पॉलिसी के विरोध में MBBS छात्रों ने निकाला रोष मार्च

रोहतक में बांड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस विद्यार्थियों ने रोष मार्च निकाला (MBBS students protest in Rohtak) है. बता दें कि बीते 10 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई है.