Sidhu Moose wala Murder Case: हरियाणा के इस गैंगस्टर को सौंपी गई थी शूटर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी

पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. इस मामले में अब तक हरियाणा के कई गैंगस्टरों (Haryana connection in Sidhu Moosewala murder case) के नाम सामने आ चुके हैं. ताजा खुलासे में सामने आया है कि मूसेवाला की हत्या के लिए शूटर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी हरियाणा के एक गैंगस्टर को दी गई थी.

शाहबाद नगर पालिका चुनावों के प्रत्याशियों को आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह

शाहबाद नगर पालिका चुनाव अधिकारी कपिल शर्मा ने कहा कि नगर पालिका चुनावों (Shahbad Municipality elections) में प्रधान पद के लिए कुल 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया थे. इनमें से 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं.

जिगर के टुकड़े के इलाज के लिए गिड़गिड़ाती दिखी बेबस मां, डॉक्टरों ने मांगे 22 सौ रुपये

जिला सिरसा में सोमवार को दिन दहाड़े एक युवक पर बाइक सवार कुछ लोगों द्वारा चाकू से हमला करने का मामला सामने आया (Youth attacked with knife in Sirsa) है. घायल युवक को नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है. जहां अस्पताल प्रशासन द्वारा उससे सिटी स्कैन की एवज में 2000 रुपए के करीब राशि की मांग की, लेकिन युवक के पास पर्याप्त राशि न होने के कारण उसने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. वहीं हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त कर्रवाई की भी मांग की (Youth attacked in Sirsa) है.

Challan Cut In Sirsa: पुलिस को देख रोड पर ही बुलेट छोड़ भागा युवक, कटा तीस हजार का चालान

सिरसा पुलिस द्वारा शहर में विशेष अभियान चलाया (संयुक्त रूप से) गया. अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस सिरसा व महिला पुलिस सिरसा ने संयुक्त रूप से यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे. पढ़ें पूरी खबर...

उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद पेट्रोल- डीजल की कीमतों में भारी गिरावट, चेक करें लेटेस्ट रेट

हरियाणा में पेट्रोल डीजल के रेट में आज कमी आई (Petrol Diesel Rate Today) है. तेल कंपनियों ने आज प्रदेश में ईंधन की दरों मे 0.21 पैसे की कटौती की है. बुधवार को जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में आज एक लीटर पेट्रोल 97.24 रुपये लीटर बिक रहा है. जबकि एक लीटर डीजल की कीमत 90.08 रुपये पहुंच गई है.

Haryana Rajya Sabha elections: कांग्रेस के बाद बीजेपी-जेजेपी और निदर्लीय विधायकों की एक साथ बाड़ेबंदी

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव (Haryana Rajya Sabha elections) के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. हरियाणा की सभी प्रमुख पार्टियां अपने विधायकों की सुरक्षा में लग गई हैं. कांग्रेस ने जहां अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ में रखा है वहीं बीजेपी ने भी निर्दीलय समेत अपने सभी विधायकों को बुधवार को चंडीगढ़ बुलाया है.

Haryana Corona Update: मंगलवार को मिले 227 नए मरीज, एक्टिव केसों की संख्या हुई 818

हरियाणा में कोरोना मरीजों (Haryana Corona Update) की संख्या में रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मंगलवार को हरियाणा में 227 नए मरीज मिले हैं. इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 818 हो गई है.

हरियाणा में डेयरी उद्योग बंद होने की कगार पर: 200 गुना महंगा हुआ चारा, करीब 100 डेयरी हुई बंद

हरियाणा में डेयरी उद्योग (dairy industry in haryana) इन दिनों चारे और महंगाई की मार से जूझ रहा है. इस बार हरियाणा में चारे की कमी के चलते पशुपालक घाटे में जा रहे हैं. चारे का भाव पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुका है. जिसकी वजह से डेयरी संचालक काम बंद करने को मजबूर हैं.

Murder in Gurugram: गुरुग्राम में दिनदहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, गैंगवार की आशंका

साइबर सिटी गुरुग्राम मंगलवार को ताबड़तोड़ गोलियों से दहल उठी. न्यू कॉलोनी इलाके में दिनदहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या (man shot dead in gurugram) कर दी गई. मृतक का नाम मनीष भारद्वाज बताया जा रहा है.

