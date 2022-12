पंचतत्व में विलीन हुईं हीरा बा, पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि

पीएम मोदी की मां के निधन की खबर मिलते ही सभी राजनीतिक दलों के नेता श्रदांजलि दे रहे हैं. पूर्व उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने भी शोक प्रकट किया है.

Chandigarh News: महिला सुरक्षा के लिए सख्त चंडीगढ़ प्रशासन, 31 जनवरी से पब्लिक वाहनों में लगाना होगा ट्रैकिंग डिवाइस

31 जनवरी 2023 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वाहनों को ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना होगा. प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने इस प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा (chandigarh administration strict for women safety) है.

न्यूयॉर्क से लौटा पीयू का छात्र कोरोना संक्रमित, PGI रिसर्च सेंटर भेजे गए सैंपल

न्यूयॉर्क से लौटा पीयू का छात्र कोरोना संक्रमित (PU student corona infected) आया है. छात्र की स्थिति सामान्य बताई जा रही है. उसका सैंपल लेकर पीजीआई रिसर्च सेंटर को भेजा गया है.

sugarcane support price: किसानों ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 500 रुपये बढ़ाने की मांग की

गन्ने का समर्थन मूल्य अगर सरकार बढ़ा दे तो किसानों का खर्चा निकल (Farmers appeal to Haryana government) आए. ये कहना है किसानों का. किसानों का कहना है कि सरकार 500 रुपये बढ़ा दे तो इससे उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है.

अवैध हथियार रखने वालों गुरुग्राम पुलिस का शिकंजा, 666 हथियार किये बरामद

साइबर सिटी गुरुग्राम (Cyber City Gurugram) में अवैध रूप से हथियार रखने वालों के लिए पुलिस काल बनती जा रही है. आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे धकेलने के लिए विशेष अभियान छेड़ भी दिया है.

गुरुग्राम में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

गुरुग्राम में महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच शुरु कर दी (Girl kidnapped and raped in Gurugram) है. पीड़िता के परिजनों ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

रोहतक में छात्रा का अपहरण मामला: घटना में शामिल पांचवां आरोपी भी पकड़ा गया

रोहतक में छात्रा के अपहरण से जुड़े पांचवें आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया (girl student kidnapping case in rohtak) है. बताया जा रहा है कि छात्रा परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में ही उसका किडनैप हो गया.

रेवाड़ी में सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार

जिला सचिवालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुधवार की रात को ड्यूटी के दौरान एक सब इंस्पेक्टर का हृदयाघात से निधन हो (sub inspector died of heart attack in rewari) गया. सब इंस्पेक्टर के निधन से पुलिस विभाग में भी शोक छाया रहा. बृहस्पतिवार को उनके पैतृक गांव भांखरी में पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी.

हरियाणा खेल मंत्री पर छेड़खानी आरोप मामला: संदीप सिंह ने आरोपों को बताया निराधार, विपक्ष पर जताया छवि धूमिल करने का संदेह

हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर कोच (Junior coach accused of molestation) के द्वारा इनेलो ऑफिस से प्रेसवार्ता कर छेड़खानी के (Sandeep Singh accused of molestation) आरोप लगाए जाने पर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ गया है. वहीं राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रेसवार्ता कर आरोपों को निराधार बताया है. साथ ही इस मामले में सीएम मनोहर लाल से निष्पक्ष जांच की मांग भी खेल मंत्री द्वारा की गई है.

बेमौसम बरसात से खेतों में जलभराव, परेशान किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग

हरियाणा में बेमौसम बारिश से खेतों में जलभराव हो (Waterlogging fields due to unseasonal rains in Nuh) गया है. जिसकी वजह से किसान परेशान है क्योंकि उनके खेतों में गेहूं और सरसों की बिजाई नहीं हो पाई है. किसान खेतों से पानी निकालने की गुहार और सरकार से उचित मुआवजे (Farmers demanded compensation) की मांग कर रहे हैं.