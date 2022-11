Ayushman Bharat Scheme: गुरुग्राम के मानेसर में सीएम मनोहर करेंगे गोल्डन कार्ड का वितरण

गुरुग्राम के मानेसर में सोमवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम किया जाएगा. सुबह के 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा. हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे.

गायों की नस्ल सुधार के लिए हिसार में खोला जाएगा एक्सीलेंस सेंटर: JP दलाल

रोहतक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गायों के नस्ल सुधार पर बात करते हुए कहा कि गायों की नस्ल सुधार के लिए हिसार में एक्सीलेंस सेंटर खोला ( Excellence center establish in Hisar) जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने एक कार्यक्रम में हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी.

भिवानी के हनी गिल ने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

भिवानी के हनी गिल ने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतकर जिले के साथ ही पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है. हनी की जीत पर उनके परिजनों ने खुशी जाहिर की है.

रेवाड़ी में चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों में मारपीट, मामला दर्ज

रेवाड़ी में पंचायती चुनाव की रंजिश में दो गुटों में झगड़ा (Fighting between two groups in Rewari) हो गया. झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों गुट मारपीट पर आमादा हो गए. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया है.

Road Accident in Sirsa: सिरसा में एक निजी बस में लगी आग, हादसे में दो की मौत

सिरसा में एक निजी बस में आग लग गई. आग की भनक चालक को लगी तो आनन-फानन में सभी सवारियों को बस से नीचे उतारा गया. फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया. वहीं बताया जा रहा है कि बस की चपेट में आने से बाइक सवार दो की मौत (Two killed in road accident in Sirsa) हो गई है.

भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों की मांग को ठहराया जायज, बोले- सरकार ने हरियाणा को कर्ज में डूबोया

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (bhupinder hooda leader of opposition haryana) ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर हरियाणा को कर्ज में डूबोने का आरोप लगाया है.

बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में सोमवार को ओपीडी बंद कर प्रदर्शन करेंगे रेजीडेंट डॉक्टर्स

पीजीआईएमएस की रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में 21 नवंबर यानी सोमवार को दो घंटे तक ओपीडी में हड़ताल (medical students protest in rohtak) रखेगी. सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी ओपीडी में डॉक्टर मरीज नहीं देखेंगे.

फरीदाबाद को 'मनोहर' सौगात, सीधे जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा फरीदाबाद

फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर-22 औऱ 23 में दो जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्धाटन किया. सीएम ने सीटी को 50 बसें देने का ऐलान किया. सीएम ने कहा कि फरीदाबाद को सीधे जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने (faridabad will connected to jewar airport) का काम लगभग पूरा हो चुका है.

20 दिसंबर से शुरू होगी कटासराज यात्रा, पाकिस्तान पहुंचेगे भारत के 200 श्रद्धालु

कटासराज की यात्रा 20 दिसंबर से शुरु होगी. लगभग 200 श्रद्धालु 182 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे. विदेश मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद माना जा रहा है कि यह यात्रा भारत-पाकिस्तान के बीच की खटास को कम करेगी.

Dera Premi Murder Case : गैंगस्टर राज हुड्डा का जयपुर में एनकाउंटर, गोली लगने के

राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है. डेरा प्रेमी प्रदीप हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर के बाद (Punjab Police Encounter in Jaipur) गैंगस्टर राज हुड्डा को धर दबोचा है. यहां जानिए पूरा मामला.