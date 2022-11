हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की फिर सुगबुगाहट, 10 दिसंबर को जाट आरक्षण संघर्ष समिति जसिया में करेगी रैली

हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट एक बार फिर से देखने को मिल रही है. जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाली अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (Jat Aarakshan Sangharsh Samiti) एक बार फिर से सक्रिय हो गई है. समिति के राष्ट्रीय संयोजक यशपाल मलिक ने कहा कि आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए सरकार ने जो समझौता किया गया था, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी.

हरियाणा में पंचायत चुनाव हारे प्रत्याशी का गांव वालों ने किया सम्मान, दिया 2 करोड़ 11 लाख कैश और एक गाड़ी

रोहतक जिले का चिड़ी गांव पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहां पर 12 नवंबर को हुए हरियाणा पंचायत चुनाव में हारने के बाद भी एक प्रत्याशी का ढोल बाजे के साथ सम्मान किया गया. यही नहीं ग्रामीणों ने अपनी जेब से पैसे इकट्ठा कर 2 करोड़ 11 लाख रुपये नगद वह एक बड़ी गाड़ी भी सम्मान स्वरूप भेंट की है.

हरियाणा में UDID कार्ड बनवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023, ऐसे करें आवेदन

हरियाणा में दिव्यांगजनों के विशिष्ट पहचान पत्र (UDID Card Haryana) बनवाने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. पहले यह तारीख 31 दिसंबर रखी गई थी. अब दिव्यांगजन 31 मार्च 2023 तक पहचान पत्र बनवा सकेंगे. सरकार ने इसके लिए खास इंतजाम भी किए हैं.

अग्निवीर सेना भर्ती रैली: क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का सेवन करने वालों पर होगी कार्रवाई

भिवानी में अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर युवा बेहद (agniveer recruitment rally in bhiwani) उत्साहित नजर आ रहे हैं. भर्ती प्रक्रिया 25 नवंबर तक आयोजित की जाएगी. रैली शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए तैयारी कर ली गई है. वहीं सेना भर्ती रैली के निदेशक ने साफतौर पर कहा कि अग्निवीर सेना भर्ती रैली में क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का सेवन करने वालों पर कार्रवाई होगी.

फरीदाबाद में DAP खाद की कमी से किसान बेहाल, बोले- गेहूं की बुआई में देरी से पड़ेगा उत्पादन पर असर

हरियाणा में DAP खाद की कमी (DAP shortage in Haryana) से किसान परेशान है. किसानों का कहना है कि नवंबर का आधा महीना बीत चुका है पर अभी उन्हें

Jas Murder Case: हत्यारोपी महिला ने दिया बेटी को जन्म, 5 साल के भतीजे का घोंटा गला

सात महीने पहले करनाल में 5 साल के जस नाम एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी. अब जस हत्यकांड में एक नई जानकारी सामने आई (Jas hatyakand update) है. दरअसल मुख्यआरोपी अंजली ने एक बच्ची को जन्म दिया है. बच्ची

कार की टक्कर के बाद 15 फीट उछलकर गिरे बाइक सवार, 2 की मौत और दो घायल

बहरोड हरियाणा बॉर्डर पर सड़क हादसे (Road accident on Behrod Haryana border) में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों का हरियाणा के नारनौल और रेवाड़ी में इलाज चल रहा है. खबर लिखे जाने तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. पुलिस पहचान करने में जुटी है. इस पूरे हादसे का खौफनाक Video सामने आया है. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई क्लिप में कार और बाइक की भिड़ंत (head on collision between car bike) में बाइक सवारों को तकरीबन 15 फीट ऊपर उछल कर गिरते देखा जा सकता है.

प्रॉपर्टी डीलर से वसूली 15 लाख की रंगदारी, आरोपी गिरफ्तार, यूट्यूब वीडियो देखकर रची थी साजिश

गुरुग्राम पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमालकर एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी (50 lakh extortion sought from property dealer) थी. रंगदारी मांगने के बाद प्रॉपर्टी डीलर से 15 लाख रुपये वसूल कर फरार हो गए. पुलिस ने अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

समय पर इलाज नहीं मिलने से नवजात शिशु की मौत, अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

कैथल के कलायत सरकारी अस्पताल में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को समय पर इलाज नहीं मिलने की घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवालिया निशान लगा ​दिया है. परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से ही नवजात की मौत हुई है.

एक दिसंबर तक चुनावी खर्चे का ब्योरा नहीं देने वाले पंचायत उम्मीदवारों की रद्द हो सकती है सदस्यता

हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) के उम्मीदवारों को एक दिसंबर तक अपने चुनावी खर्चे की जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है. अगर कोई उम्मीदवार खर्च का ब्योरा तय समय सीमा में नहीं देता तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.