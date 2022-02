चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना से हालात (Haryana Corona Update) बिगड़ते जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. सोमवार को प्रदेशभर से 1,231 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव मरीजों (Haryana Corona Active Case) की संख्या 11,779 हो गई है. सोमवार को हरियाणा के सभी जिलों से नए केस मिले हैं. वहीं हरियाणा में सोमवार को कोई नया ओमीक्रोन का मामला (new omicron cases in Haryana) नहीं मिला है.

इसी के साथ प्रदेश में कुल 658 ओमीक्रोन के मामले सामने (omicron cases in Haryana) आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 656 ओमीक्रोन मरीज ठीक हो गए हैं और प्रदेश में ओमीक्रोन के 2 एक्टिव मामले है. वहीं सोमवार को मिले कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 478 मरीज गुरुग्राम (New Corona Cases In Gurugram) से सामने आए हैं. इसके अलावा 126 मरीज यमुनानगर, 114 मरीज फरीदाबाद, 67 मरीज महेंद्रगढ़, 59-59 मरीज हिसार और रेवाड़ी से मिले है.

अगर बात गुरुग्राम जिले की करें तो यहां स्थिति चिंताजनक है. सोमवार को साइबर सिटी में 478 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, हालांकि इसके साथ 1,044 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी गुरुग्राम में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,548 है. वहीं सोमवार को प्रदेशभर से 3,544 मरीजों ने कोरोना को मात दी है. बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से पूरे प्रदेश में 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया है. हरियाणा में अभी तक कोरोना से 10 हजार 416 लोगों की मौत हुई है.

इसके अलावा हरियाणा का रिकवरी रेट (haryana corona recovery rate) 97.70 फीसदी है. प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन भी प्रभावी ढंग से चल रही है. प्रदेश में लोगों को कुल 3 करोड़ 98 लाख 22 हजार 560 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं. सोमवार को पहली डोज 22 हजार 411 लोगों को लगी है. वहीं दूसरी डोज 84 हजार 643 लोगों को लगी हैं. वहीं पूरे प्रदेश भर में 1 लाख 75 हजार 672 लोगों को बूस्टर डोज दी जा चुकी है.

