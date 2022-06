चंडीगढ़: मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को चंडीगढ़ में चीनी मिलों की बकाया राशि (dues of sugar mills in Haryana) के भुगतान के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि मिलों की ओर से बकाया राशि का भुगतान निश्चित समयावधि में हो जाना चाहिए. इसके साथ ही मुख्य सचिव ने मिलों के रख-रखाव और उनकी कार्यप्रणाली की भी बिंदुवार समीक्षा (Sugar Mill in Haryana) की.

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि सभी सहकारी चीनी मिलों (Haryana Cooperative Sugar Mill) की ओर से लगभग 314 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान 5 जुलाई तक कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसी प्रकार निजी मिलें भी बकाया राशि का भुगतान जल्द करेंगी. बैठक में बताया गया कि नारायणगढ़ चीनी मिल लिमिटेड द्वारा 2021-22 सीजन के लिए किसानों को 172.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

शेष 59.15 करोड़ रुपये का भुगतान भी जल्द किया (dues Payment to sugar mills in Haryana) जाएगा. बैठक में यह भी बताया गया कि 2021-22 ‌सीजन के लिए मई, 2022 तक सहकारी चीनी मिलों को 78.92 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है. इसके अलावा, निजी मिलों को लगभग 57 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जिसमें सरस्वती चीनी मिल, यमुनानगर को 29.28 करोड़ रुपये, पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भादसों को 12.84 करोड़ रुपये, नारायाणगढ़ चीनी मिल को 8.60 करोड़ रुपये और असंध मिल को 6.39 करोड़ रुपये दिया जाना ‌शामिल हैं.