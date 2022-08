चंडीगढ़ः हरियाणा में कोरोना महामारी की चपेट में लोग आ रहे हैं और मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी (Corona patients increased in Haryana) हो रही है. नेशनल हेल्थ मिशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोरोना के मरीजों में बढ़त हुई है. कोरोना की जांच के लिए 14943 सैंपल लिए गए थे जिसमें से 872 की रिपोर्ट (new corona cases in haryana) पाॅजिटिव आई है. कोरोना वायरस फैल तो रहा लेकिन अब इससे मौतें कम हो रही हैं. मरीजों का रिकवरी रेट 98.62 प्रतिशत है जो अच्छे संकेत हैं. गुरूग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 473 केस पाॅजिटिव पाए गए हैं. साइबर सिटी में कोरोना के सबसे अधिक 1749 केस एक्टिव हैं.

राहत की बात ये है की कोरोना से लोग जल्द ही ठीक भी हो रहे हैं और रिकवरी रेट 99.07 प्रतिशत है. अभी तक जिले में 1015 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. फरीदाबाद में नए 91 केस कोरोना के मिले हैं और अब कुल एक्टिव केस 531 हैं. रिकवरी रेट 99.06 प्रतिशत है और अभी तक 741 मरीजों की मौत हो चुकी है. चरखी दादरी में 46 नए कोरोना के केस मिले हैं और 72 केस एक्टिव हैं. अभी तक जिले में 145 लोगों की मौत हो चुकी है.

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के जिले अंबाला में भी 33 कोरोना के नए मरीज मिले हैं. जिले में कोरोना के 174 एक्टिव केस हैं और 542 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है.हिसार में 32 नए मरीज मिले हैं और 123 केस एक्टिव हैं. कोरोना से जिले में 1158 लोगों की मौत हो चुकी है. झज्जर में 27, पंचकूला और यमुनानगर में 24-24, सोनीपत, जींद में 20-20, रोहतक में 17, करनाल में 12, भिवानी में 10, कैथल में 9, कुरुक्षेत्र में 8, महेंद्रगढ़ में 7, सिरसा, पानीपत में 5-5 व रेवाड़ी में 4 नए केस मिले हैं.

फतेहाबाद और नूंह में कोई नया केस नहीं मिला है. भले ही फतेहाबाद में कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला लेकिन अभी तक जिले में 17 लोगों की मौत हो चुकी है. नूंह में भी 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है. कोरोना बीमारी को लेकर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है (Haryana Health Department Alert) और कोरोना के मरीजों की जांच की जा रही है.