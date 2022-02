चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, एनएचएम तथा आयुषमान भारत योजना के संचालन से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक (meeting with officials regarding on budget) की. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्राथमिकताओं पर आने वाले बजट में जोर दिया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिल सकें.

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए अंबाला से जुडे़ और उन्होंने अपने विचार रखे. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के साथ प्री बजट चर्चा में कहा कि स्वास्थ्य से जुडे़ सरकारी/निजी डाक्टरों व अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से आये सुझावों पर विचार करके बजट में जोड़ने का प्रावधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि अपने सुझाव या जानकारी ई-मेल या पत्र भेजकर दे सकता है और वर्तमान में नागरिक अस्पतालों में ज्यादा व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए उन सुझावों पर ज्यादा बल दिया जाएगा.

जिनमें नागरिक अस्पतालों की सेवाओं को सुदृढ़ करने का सुझाव होगा. इसके अलावा, दूर-दराज के गांवों में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्र को कवर करने के लिए जल्द ही एक नीति को तैयार किया जाएगा. ताकि ऐसे दूर-दराज के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकें. स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने बजट से पूर्व इस प्रकार की चर्चा व विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया हैं, जो की सराहनीय है.

