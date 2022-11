नाहन/चंडीगढ़: हिमाचल व हरियाणा की सीमा पर पांवटा साहिब इंटर स्टेट बैरियर बहराल (Behral barrier in paonta sahib) पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से साढ़े 30 लाख रुपये का कैश बरामद किया है. इस कैश को लेकर गाड़ी सवार पुलिस के समक्ष कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया. ऐसे में आगामी कार्रवाई को लेकर मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंपा जा रहा है.

फिलहाल पुलिस ने उक्त कैश को कब्जे में ले लिया है और जांच जारी है.(30 Lakh Rupees Seized At behral barrier in paonta). पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को बहराल बैरियर पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी. इसी बीच हरियाणा नंबर (HR 22R-0027) की एक गाड़ी बेरियर पर पहुंची. गाड़ी को मुर्सेद अली, पुत्र मिजानूर रहमान, निवासी गांव खाए, जिला साऊथ दिनापुर, बंगाल चला रहा था. जबकि एक अन्य व्यक्ति प्रदीप कुमार, पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी खरैंटी जिला जींद हरियाणा साथ में सवार था.(Cash Seized in paonta sahib)(30 Lakh Cash caught in Himachal)

गाड़ी की तलाशी के दौरान उसमें रखे दो बैगों से नोट बरामद हुए. कैश की गिनती करने पर यह कुल 30.50 लाख पाया गया. इस बारे में गाड़ी सवार व्यक्ति कोई भी वैद्य दस्तावेज पुलिस के समक्ष पेश नहीं कर सका. ऐसे में बरामद केश को कब्जे में ले लिया गया है. मामले की पुष्टि करते हुए पांवटा साहिब के डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने बताया कि कैश को कब्जे में ले लिया गया है. मामले में आयकर विभाग को आगामी कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है.