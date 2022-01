चंडीगढ़: चंडीगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन कोरोना संक्रमित हो गए (Sanjay Tandon Corona Positive) हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी है. टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे अंदर कोरोना के बहुत ही हल्के लक्षण पाए गए हैं.

संजय टंडन ने ट्वीट में लिखा कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आप हाल ही में मेरे संपर्क में आए हैं तो अपना टेस्ट जरूर कराएं. यदि आवश्यक हो तो खुद आइसोलेट कर लें.इससे पहले हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और महम विधानसभा सीट से विधायक बलराज कुंडू भी कोरोना संक्रमित पाए गए है. इसके अलावा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

संजय टंडन द्वारा किया गया ट्वीट

बता दें कि हरियाणा में कोरोना से हालात (Haryana Corona Update) बिगड़ते जा रहे हैं. बुधवार को प्रदेशभर से 6,883 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव मरीजों (Haryana Corona Active Case) की संख्या 31,150 हो गई है. बुधवार को हरियाणा के सभी जिलों से नए केस मिले हैं. वहीं चंडीगढ़ में भी बुधवार को 1,114 पॉजिटिव मरीज मिले हैं. जिसके बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,804 हो गई है. चंडीगढ़ में आज 1 मरीज की मौत भी हुई है और 229 मरीज ठीक हुए हैं.

ये भी पढ़ें-निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी

वहीं बुधवार को 7 नए ओमीक्रोन के मामले (new omicron cases in Haryana) सामने आए है. इसी के साथ प्रदेश में कुल 169 ओमीक्रोन के मामले सामने (omicron cases in Haryana) आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 159 ओमीक्रोन मरीज ठीक हो गए हैं. फिर भी प्रदेश में 10 ओमीक्रोन के एक्टिव मामले हैं. वहीं बुधवार को मिले कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 2,704 मरीज गुरुग्राम (New Corona Cases In Gurugram) से सामने आए हैं. इसके अलावा 1,037 मरीज फरीदाबाद, 734 मरीज पंचकूला से, 444 मरीज अंबाला, 372 मरीज करनाल, 252 सोनीपत, 223 पानीपत से मिले हैं.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP