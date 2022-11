चंडीगढ़: भाजपा गठबंधन सरकार प्रदेश के लोगों के भविष्य को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. जहां भाजपा सरकार ने सरकारी संस्थानों में शिक्षा महंगी कर दी है वहीं, अब भाजपा सरकार के तुगलकी आदेश पर शिक्षा विभाग ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हवाला देते हुए हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थानों से डीएलएड/जेबीटी कोर्स को एकेडमिक सेशन 2023-25 से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

जारी किए गए इन आदेशों के बाद अब हजारों शिक्षण संस्थानों के संचालकों, नौकरी कर रहे शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. यह बात शुक्रवार को इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कही. (DLED and JBT course closed in Haryana) (Abhay Singh Chautala on BJP) (Abhay Singh Chautala on closure of DLED JBT course)

चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश पहले से ही पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर एक पर है उस पर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भाजपा गठबंधन सरकार जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है उन्हें भी बेरोजगार करने पर तुली है. भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने में विफल रही है, इसलिए भाजपा सरकार ने यह नया फार्मूला अपनाया है कि रोजगार देने वाले कोर्स और संस्थाओं को ही बंद कर दिया जाए. ताकि न तो युवा प्रशिक्षित होगा और न ही रोजगार देना पड़ेगा. भाजपा गठबंधन सरकार की कोर्स खत्म करने की यह सोच प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए बेहद घातक है.

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री एक के बाद एक जनविरोधी फैसले ले रहे हैं जिस कारण पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है. मेडिकल के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं जिस कारण मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है. सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं. सीएम विंडो पर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है. (JBT Course Closed In Govt Private Institutions)

हरियाणा में DLED व JBT कोर्स बंद.

कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है. भाजपा गठबंधन सरकार के संरक्षण में चल रहे चिट्टे के नशे का कारोबार युवाओं को खत्म कर रहा है. भाजपा गठबंधन सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण किसान और छोटा व्यापारी त्रस्त है. कुल मिलाकर भाजपा गठबंधन सरकार ने हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है. (Two Year JBT Course Closed in Haryana) (Abhay Singh Chautala on DLED and JBT course)

