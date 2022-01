चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश (Rain in Haryana) हो रही है. जिसके चलते खेतों में जलभराव हो गया है. जलभराव के चलते किसानों की गेहूं (Crop Submerged in Haryana) और सरसों समेत सब्जियों की फसल नष्ट हो गयी है. किसानों का कहना है कि शुरुआती बारिश की वजह से सरसों की फसल पर जो फलियां आई थी, वो खराब होनी शुरू हो गई हैं. जिसके चलते भारी नुकसान उठना पड़ रहा है. वहीं किसानों के मुद्दे के लेकर विपक्षियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला (abhay chautala on crop compensation) ने किसानों की फसलों पर विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की है.

विधायक अभय चौटाला ने कहा कि फसल नष्ट होने से अब किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. बेमौसम बरसात के कारण हुए जलभराव से सबसे ज्यादा नुकसान आलू उत्पादक किसानों को हुआ है. बारिश के कारण जहां गेहूं, सरसों और आलू उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं बारिश से खराब हुई फसलों के कारण सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. जिसका सीधा असर प्रदेश की आम जनता की जेब पर भी पड़ रहा है. लगातार हो रही बारिश के कारण गन्ना उत्पादक किसानों के गन्नों की छिलाई पर भी बुरी तरह से असर देखने को मिला है. जिस कारण किसानों को फसलों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रदेश की जनता के सामने है कि पिछले साल मानसून के दौरान हुई भारी बरसात के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा आज तक किसानों को नहीं दिया गया है. मुख्यमंत्री स्वयं इस पर संज्ञान लेते हुए खराब फसलों की तुरंत विशेष गिरदावरी करवा कर पिछले साल के लंबित मुआवजे समेत प्रदेश के किसानों को तुरंत मुआवजा दे ताकि किसानों पर आए आर्थिक संकट को दूर किया जा सके.

