भिवानी: शुक्रवार को पंचायती राज चुनाव (Bhiwani Panchayat election ) के प्रचार के दौरान दो लोगों की करंट लगने से मौत हो गई (Youth died hit by current in Bhiwani) है. बता दें कि भिवानी पंचायत चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था. जिले के धनाना गांव में प्रचार को लेकर रोड शो निकाला जा रहा था. रोड शो के दौरान प्रत्याशी के काफिले में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार दो युवकों की करंट लगने से मौत हो (two people died in bhiwani) गई.

भिवानी में करंट से युवक की मौत

दोनों व्यक्ति भिवानी के तालु गांव के रहने वाले थे. मृतक भिवानी के जिला परिषद वार्ड नंबर-2 के प्रत्याशी नरेंद्र तालु के प्रचार में (Panchayat election campaign in Bhiwani) शामिल हुए थे. रोड शो के दौरान वह ट्रैक्टर की छत पर सवार थे. इसी दौरान जब काफिले का ट्रैक्टर धनाना गांव से गुजर रहा था तो वह बिजली के तारों की चपेट में आ गए. इसमें 45 वर्षीय राजेश की मौके पर ही मौत हो गई और 25 वर्षीय प्रदीप की अस्पताल में मौत हो गई.

यह भी पढ़ें-Road accident in Yamunanagar: ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार दो युवक, घायलों की हालत गंभीर



बता दें कि भिवानी जिला परिषद की 22 सीटों के लिए 30 अक्तूबर को मतदान (Bhiwani Panchayat election campaign) होना है. शुक्रवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था. इसी दौरान भिवानी के वार्ड-2 के प्रत्याशी नरेंद्र तालु के रोड शो काफिले के दौरान यह दुर्घटना घटी. इस दुर्घटना में उन्हीं के गांव तालु के रहने वाले राजेश की मौत हो गई. राजेश के एक बेटा और एक बेटी है. दुर्घटना के बाद काफिले में मौजूद लोगों ने दोनों को एक निजी अस्पताल में ले गए, जिसके बाद घायलों को सामान्य अस्पताल में जाया गया.



पुलिस ने मामले में परिजनों से बातचीत के बाद इत्तफाकिया मौत की प्राथिमिकी दर्ज कर ली है. वार्ड नंबर-2 से प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सेठी धनाना ने कहा कि तालु गांव के दो युवाओं की करंट लगने से मौत हो गई जो कि दुखद है. उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर पूरे गांव में दुख की लहर है.

सीएमओ डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से दो व्यक्तियों के शवों को सामान्य अस्पताल में लाया गया था, जिनके शव का पोस्टमार्टम कर पुलिस को सौंप दिया गया है.