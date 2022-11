भिवानी: भिवानी की अंबेडकर कॉलोनी में मंगलवार को मकान की छत पक्की करते समय छत गिर (Roof of house collapses in Bhiwani) गई. छत गिरने की वजह से राजमिस्त्री और मजदूर घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक भिवानी के अंबेडकर कॉलोनी में दो मिस्त्री छत पक्की कर रहे थे. इसी दौरान छत पर लिपाई करते समय छत गिर गई. छत गिरने की वजह से मिस्त्री रामकुमार और मजदूर बलराज घायल हो (Two laborers injured in Bhiwani) गए.

राजमिस्त्री रामकुमार ने बताया कि वे लोग काम कर रहे थे कि अचानक छत पर तरेड़ आने लगी और अचानक छत नीचे गिर गई. जब छत गिरी तब वह सीढ़ी लगाकर कार्य कर रहे थे. वे भी गिर गए और उनकी टांगों पर गंभीर चोटे आई हैं. वहीं उनका साथी बलराज भी घायल हो गया (Haryana Current News) है. दोनों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है. अस्पताल में भर्ती होने के बाद चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं. डॉ. रजनीश ने बताया कि दोनों की हालत अब सामान्य (bhiwani latest news) है.