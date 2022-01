भिवानी: हरियाणा हुई पिछले दिनों बारिश के कारण पूरे प्रदेशभर में हाड़ी कंपा देने वाली ठंड (Cold Weather in Haryana) पड़ रही है. पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से हरियाणा शीतलहर की चपेट में हैं. हरियाणा में शीतलहर (cold wave in Haryana) के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई हैं बढ़ती ठंड के चलते एक प्रवासी मजदूर (labour dead due to cold weather in Bhaiwani)की मौत हो गई.

मजदूर के शव को भिवानी के चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल लाया गया. मृतक के परिजनों ने प्रशासन से परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की हैं. पुलिस जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय मृतक देशराज मध्य प्रदेश के अमरपुरा निवासी था. भिवानी में वह मजदूरी का कार्य करता था. देर रात काम कर के घर आया था और किसी कारणवश घर से बाहर ही सो गया और सुबह परिजनों को मृत अवस्था में शव मिला.

मृतक के परिजन बृजलाल ने बताया कि देशराज छह साल की लडक़ी व चार वर्ष के लडक़े था तथा मेहनत-मजदूरी करके अपने घर का पालन-पोषण करता था. परिजनों की सरकार से मांग है कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए. जांच अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि ठंड की चपेट में आने से देशराज की मौत हुई है. जिसके शव का चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है।

