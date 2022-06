भिवानी : 21 जून (International Yoga Day on 21st June) को पूरी दुनिया में अंतरार्ष्ट्रीय योग दिवस मनाया (international yoga day) जाता है. योग दिवस मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य को बेहतर दिशा देना है. योग के बारे में जागरुक करने के लिए जिले में मैराथन का आयोजन किया गया है. नागरिकों को योग के महत्व को बताने के लिए भिवानी में भीम खेल परिसर में योग मैराथन का आयोजन किया (Marathon organized on Yoga Day in Bhiwani) गया. बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों और युवाओं ने मैराथन में शिरकत की है. इस मौके पर भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल व जिला खेल अधिकारी जेएस बनर्जी ने झंडी दिखाकर योग मैराथन को रवाना किया.

एसडीएम संदीप अग्रवाल ने कहा कि लोगों को योग के महत्व के बारे में बताने के उद्देश्य से योग मैराथन का आयोजन किया जा रहा है. जिला खेल अधिकारी जेएस बनर्जी ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों को अंतरार्ष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानकारी दी जा रही है. इसी मकसद से योग मैराथन आयोजित की गई है. योग मैराथन में भाग लेने वाले बच्चों का कहना है कि योग से शरीर तंदुरुस्त रहता है, इसीलिए सभी जीवन में योग अपनाएं, यह संदेश देने के लिए योग मैराथन की जा रही है. योग मैराथन भीम खेल परिसर से शुरू होकर चिड़ियाघर रोड, भगत सिंह चौक, सेक्टर मोड होते हुए वापिस भीम खेल परिसर पहुंची.

अंतरार्ष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में मैराथन की धूम

बता दें भिवानी में अंतरार्ष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समारोह में शिरकत करेंगे. योग दिवस की तैयारियों को लेकर योग मैराथन आयोजित की गई है. योग दिवस पर मैराथन आयोजित कर जिलेभर को लोंगों को योग के लिए प्रेरित करना है और उन्हें योग के प्रति जागरुक कर स्वस्थ रहने के फायदे बताना है.

