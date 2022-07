भिवानी: आखिर ये कैसा प्यार है. पहले प्यार हुआ और फिर शादी हुई. दोनो ने हंसते खेलते जीवन शुरू किया. अचानक दोनो के इस प्यार को ना जाने किसकी नजर लगी कि इस हंसते खेलते जोड़े के बीच तकरार बढ़ गई. बात यहां तक आ पहुंची की देर रात पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को छत से धक्का दे (Husband tried to kill his wife in Bhiwani) दिया. छत पर से गिरने के बाद महिला के शरीर की कई हड्डियां टूट गई है और वह हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है.

मिली जानकारी के अनुसार नीतू महक ने देवसर गांव के रहने वाले संदीप से लव मैरिज की है. दोनों ने डेढ़ साल पहले ही शादी की थी. हालांकि महक के घरवाले पहले दोनों की इस शादी के खिलाफ थे लेकिन दोनों के प्यार को देखते हुए बाद में महक के परिवारवाले मान गए और दोनो की शादी करवा दी गई. शादी के डेढ़ साल तक छोटी-मोटी तकरार बेशक चली लेकिन फिर सब कुछ ठीक रहा.

पति ने वीडियो बनाने बहाने गर्भवती पत्नी को 4 मंजिला इमारत से धकेला, टूट गई शरीर की कई हड्डियां

महक की मानें तो घटना वाले दिन संदीप का जन्मदिन था. संदीप अपने जन्मदिन के मौके पर घर पर पार्टी रखी थी. इस पार्टी में उसने अपने दोस्त को घर बुलाया था. जबकि वो संदीप के दोस्त को घर पर नहीं बुलाना चाहती थी. वहीं संदीप अपने दोस्त के बिना पार्टी करने को तैयार नहीं था. गुरूवार शाम को दोनों के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई इस बीच अचानक लाइट चली गई.

महक के अनुसार बुधवार रात को छत पर उसके पति उसे लेकर गए बोले कि आज तुम अच्छी लग रही हो. तुम्हारी वीडियो बनानी है. छत पर जाते ही 11 बजे के करीब संदीप उसकी वीडियो बनाने लगा. इसके बाद उसने मुझे दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होने को कहा. दीवार के पास ही महक दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई. अचानक पीछे से उसके पति संदीप ने उसे धक्का मार दिया और वो चौथी मंजिल से पड़ोसियों के घर पर जा गिरी.

नीतू महक के मुताबिक उसे पड़ोसी ही उसे निजी हॉस्पिटल में लेकर गया. इसके बाद उसने मामले की सूचना उसके मायके वालों को दी. महक के परिजनों ने उसे सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया. वहीं महक की मामी ने बताया उन्होंने ही महक का कन्यादान किया था. सोचा था बेटी प्रेम करके अपने खुद के चुने हुए लडक़े से शादी कर रही है तो खुश रहेगी लेकिन खुशी को ग्रहण लग गया.

महक का इलाज कर रहे डॉक्टर राकेश का कहना है कि मरीज की हालात बेहद नाजुक है. अभी वह तीन महीने की प्रेग्नेंट है तो उसके ज्यादा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे नहीं करवाए जा सकते फिलहाल इलाज चल रहा है. वहीं महक के परिवार वालों ने इस बात की कंप्लेन पुलिस को भी दी है. पुलिस को दी गई शिकायत में महक के घर वालों ने संदीप बेटी की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया (Wife accuses husband of attempt to murder) है. शिकायत मिलते ही पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुट गई है. मामले की जांच जुई थाने की पुलिस कर रही है. थाना प्रभारी श्री भगवान ने कहा कि मामले बारे शिकायत मिली है और जांच शुरू कर दी गई है.