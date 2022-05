भिवानी: नागरिकों की सुविधा के लिए लघु सचिवालय परिसर की खाली पड़ी जमीन पर एक नया नायाब सचिवालय (Construction work of secretariat started in Bhiwani) बनेगा, जो ग्राऊंड फ्लोर सहित चार मंजिला होगा. इसके निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इस नायाब सचिवालय का निर्माण कार्य भी शुरु कर दिया गया है. जेसीबी मशीन से यहां का मलबा हटाकर जमीन को समतल करने का काम शुरु हो चुका है. भवन की चारदिवारी के लिए निशानदेही भी की जा रही है. नए सचिवालय के बीच में खाली स्पेस होगा, जहां से धूप और हवा आ सकेगी.

सचिवालय में करीब 11 फीट चौड़े कॉरिडोर होंगे, जिससे लोगों को आने-जाने में किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होगी. इसी प्रकार से इसमें चार लिफ्ट लगेंगी. प्रदेश सरकार की योजनानुसार पुराने सचिवालय परिसर के पीछे खाली पड़ी जगह पर सचिवालय का नया भवन बनाया (New secretariat to be built in Bhiwani) जाएगा. सचिवालय का नया भवन चार मंजिला होगा. बेसमेंट सहित प्रत्येक मंजिल की उंचाई करीब 12 फीट होगी. पूरे परिसर में सभी मंजिलों पर स्वच्छ पेयजल और शौचालयों की सुविधा होगी.

नए सचिवालय की पहली मंजिल पर उपायुक्त कार्यालय और उनकी कोर्ट के अलावा नगराधीश कार्यालय और उनकी कोर्ट, पेशी ब्रांच, रिकार्ड रूम, वीसी रूम और एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल होगा. वहीं, दूसरी मंजिल पर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, डीआरडीए, तहसीलदार कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, कल्याण अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के अलावा एक बड़ा मीटिंग हॉल होगा. इसी प्रकार से तीसरी मंजिल पर पुलिस विभाग के कार्यालय होंगे, जिमसें पुलिस अधीक्षक का भी कार्यालय यहीं पर होगा.

बिल्डिंग प्लान के अनुसार चिड़ियाघर की तरफ यानि पूर्व दिशा की तरफ इस सचिवालय का मुख्य द्वार होगा, जहां से अधिकारियों की गाड़ियां प्रवेश करेंगी. आमजन के लिए बेसमेंट के लिए स्टेडियम की ओर रास्ते दिए गए हैं, ताकि वे अपने वाहन वहां पर सुविधापूर्वक खड़े कर सकें. भिवानी उपायुक्त आरएस ढिल्लों (DC Bhiwani RS Dhillon) ने बताया कि नए सचिवालय भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जो चार मंजिला होगा. उन्होंने कहा कि इस सचिवालय का कॉरिडोर और सभी कमरे खुले व हवादार होंगे.

उन्होंने कहा कि अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन की सुविधा के लिए चार लिफ्ट लगेंगी और बेसमेंट में वाहन पार्किंग होगी. वहीं, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल चहल ने बताया कि नए सचिवालय के निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी. नए भवन के निर्माण के लिए ईंट और लोहा आदि निर्माण सामग्री आनी शुरु हो चुकी है. नया सचिवालय के निर्माण में लगभग दो साल लगेंगे.

