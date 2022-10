भिवानी: हरियाणा के अलखपुरा गांव (alakhpura village bhiwani) में ग्रामीणों ने भाईचारे की मिसाल पेश की है. दरअसल ग्रामीणों ने शुक्रवार को सामाजिक पंचायत का आयोजन किया. पंचायत में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने आपस में विचार-विमर्श कर एक कमेटी का गठन किया. जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन सुनील लांबा की अध्यक्षता में कमेटी ने बिजली विभाग से सेवानिवृत्त एसडीओ राजदीप को सर्वसम्मति से सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव पारित किया.

कमेटी के इस प्रस्ताव का सभी ग्रामीणों ने समर्थन किया. मतलब ये कि अलखपुरा गांव लोगों ने बिजली विभाग से सेवानिवृत्त एसडीओ राजदीप को सर्वसम्मति से सरपंच (unanimously elected sarpanch in bhiwani) चुन लिया. बता दें कि भिवानी में पहले चरण में हरियाणा पंचायत चुनाव होगा. पहले चरण में दो नवंबर को मतदान होगा और उसी दिन शाम को नतीजे घोषित किए जाएंगे. हरियाणा में इस बार तीन चरणों में पंंचायत चुनाव होगा.

बता दें कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव (Panchayati Raj Elections in Haryana) में सर्वसम्मति (unanimously elected panchayats in haryana) से चुनी गई पंचायतों, सरपंच, पंच, जिला परिषदों व पंचायत समितियों के सदस्यों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रस्ताव के अनुसार सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों (incentive money to unanimously elected panchayats) को 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

इसी प्रकार, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले जिला परिषदों के सदस्यों तथा पंचायत समितियों के सदस्यों को क्रमशः 5 लाख रुपये व 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि सर्वसम्मति (incentive money to unanimously elected panchayats) से होने वाले चुनाव समाज में भाईचारा और एकता को बढ़ावा देते हैं. इससे चुनावी झगड़े नहीं होते, साथ ही चुनावी खर्च भी कम हो जाता है.