भिवानी : हरियाणा के धनाना गांव में सिंचाई विभाग (Negligence by Irrigation Department in Dhanana village) द्वारा बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. दरअसल यहां तीन दिन में दूसरी बार माइनर टूटने से करीब 80 एकड़ धान की फसल जलमग्न (80 Acres Of Paddy Submerged Under Water) होकर खराब हो गई. यही नहीं, हालात ये हैं कि किसानों को गेहूं की बिजाई ना होने का भी डर सता रहा है. धनाना गांव में बीते तीन-चार सालों से हर साल बार-बार इस माइनर के टूटने से अनेक किसान बर्बाद हो रहे हैं.

पीड़ित किसानों ने इसके लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेवार ठहरा रहे है और मुआवजे के तौर पर 50 हजार रूपये प्रति एकड देने की मांग की है. इसके अलावा जल्द पानी निकालने की मांग की है, ताकि अगली फसल की बिजाई प्रभावित ना हो. उन्होंने कहा कि बार-बार माइनर टूटने का कारण सिंचाई विभाग की लापरवाही है, क्योंकि विभाग माइनर की सफाई नहीं करवाता.

80 एकड़ धान की फसल बर्बाद, देखिए वीडियो

वहीं इस पूरे मामले पर सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर रोहित ने कहा कि वो सूचना मिलते ही मौके पर जेसीबी लेकर पहुंचे और माइनर पाटने का काम शुरू किया. उन्होंने कहा कि किसानों के नुकसान के आंकलन के लिए पटवारी को बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि वो नुकसान की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देंगे. मुआवज़ा देना उन्हीं का काम है.

