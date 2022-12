नेशनल एथलीट ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, अभय चौटाला ने की बर्खास्त करने की मांग

नेशनल एथलीट ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित नेशनल एथलीट का कहना है कि डीजीपी कार्यालय, सीएम हाउस और गृह मंत्री अनिल विज हर स्तर पर प्रयास किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. वहीं, इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खेल मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. (Haryana Sports Minister Sandeep Singh accused of molestation) (National athlete accuses Sandeep Singh)

विध्वंसक शब्द पर अभय चौटाला की ओर आपत्ति जताने का मामला, विधानसभा अध्यक्ष बोले- जांच के लिए इन्क्वायरी का गठन

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र बुधवार को खत्म हो गया. वहीं, वीरवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि इनेलो नेता अभय चौटाला के द्वारा सदन में विध्वंसक शब्द को लेकर जो आपत्ति जताई गई थी, इस मामले में इन्क्वायरी का गठन किया गया है. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कर्रवाई होगी. (haryana assembly winter session)

मनोहर लाल सरकार पर नेताविपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का गंभीर आरोप, प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ से अधिक कर्ज

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है. प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, ऐसे में अगर सरकार को फिगर कम लगती है तो श्वेत पत्र जारी करें. (Bhupinder Hooda allegations on bjp government )

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र में अधिकारियों ने पेश किए गलत आंकड़े, अब होगी कार्रवाई

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र (haryana assembly winter session) में गलत आंकड़ों की वजह से तीन मंत्रियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. गलत आंकड़ा देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है.

भिवानी में धूमधाम से मनाया सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व

सिखों के दसवें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व वीरवार को भिवानी के (Prakash Parv of Tenth Sikh Guru Gobind Singh Ji in bhiwani) दोनों गुरुद्वारा साहिब में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया गया. इस दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया था जिसमे लोगों का हुजुम उमड़ पड़ा.

करनाल में नेशनल हाइवे पर एक्सीडेंट, विकास कॉलोनी के रहने वाले युवक की मौत

करनाल में हुए सड़क हादसे (Road Accident in Karnal) में एक युवक की मौत हो गई. दुर्घटना नेशनल हाइवे पर सेक्टर 6 के पास हुई. मृतक अपनी मां के साथ करनाल की विकास कॉलोनी में अपने नाना के घर में रहता था.

करनाल में दम घुटने से दो बच्चों की मौत: रात में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार, 10 महीने की बच्ची और किशोर ने तोड़ा दम

करनाल के तरावड़ी कस्बे की चौधरी कॉलोनी में एक परिवार को कमरे में अंगीठी जलाकर सोना उस समय महंगा पड़ गया, जब दम घुटने से दो बच्चों की (two died of suffocation in Karnal) मौत हो गई. अंगीठी से निकली कार्बन मोनो ऑक्साइड ने 10 महीने की बच्ची और 16 वर्षीय किशोर की जान ले ली.

पानीपत में सड़क हादसा: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार के उड़े चिथड़े

पानीपत में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. जिससे बड़ा सड़क (road accident in panipat) हादसा हो गया. बाइक पर सवार मुकेश की मौके पर ही (truck hit to bike one died) मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

हरियाणा का 'जामताड़ा' बन रहा मेवात, नूंह साइबर पुलिस ने तैयार की कुख्यात साइबर अपराधियों की सूची

मेवात इलाका इन दिनों साइबर अपराध (Cyber Crime in Mewat) के मामले में हरियाणा का जामताड़ा बनने के रास्त पर चल पड़ा है. दरअसल झारखंड का जामताड़ा जिला इन दिनों बड़े साइबर अपराधियों का अड्डा बन गया है. राजस्थान जिले से लगने वाले दूर दराज और ग्रामीण इलाके मेवात में साइबर अपराधी अपना ठिकाना बना चुके हैं. इन पर पुलिस कार्रवाई तो करती है लेकिन काबू पाना मुश्किल हो रहा है. अब नूंह साइबर पुलिस ने इनसे निपटने के लिए नई रणनीति बनाई है.

Haryana Weather Update: चंडीगढ़ के साथ लगते इलाकों में जहां हालकी बारिश, वहीं पंजाब और हरियाणा में दिनभर छाए रहे घने बादल

हरियाणा में ठंड का कहर बढ़ने वाला है. कई जिलों में गुरुवार को बारिश हुई. चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है. हरियाणा में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature in Haryana) कई जिलों में 4 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में चंडीगढ़, पंजाब, और हरियाणा में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी.

ये भी पढ़ें: नवजात और छोटे बच्चे सर्दी में भी नहीं होंगे बीमार, शिशु रोग विशेषज्ञों से जानिए हेल्थ टिप्स