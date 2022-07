अंबाला: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और ज्यादातर उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता होते (anil vij attacks on congress) हैं. एक बार फिर अनिल विज ने हरियाणा कांग्रेस पर चुटकी ली है. हरियाणा में कांग्रेस के संगठन (Anil Vij on haryana congress) को लेकर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुड्डा का तो सिलेंडर खत्म हो चुका है उसमे अब ऑक्सीजन नहीं है. अब वो नए-नए तरीके आजमा (anil vij attacks on bhupinder singh hooda) रहे हैं. कभी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं तो किसी को कोई पद बांट रहे हैं लेकिन लेकिन खाली सिलेंडरों से कुछ नहीं हो सकता.

अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना - कांग्रेस पिछले 8 साल में अपना संगठन प्रदेश में नही बना सकी जिसको लेकर हुड्डा भी कोशिशें कर चुके हैं. कांग्रेस पार्टी के आपसी फूट पर कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है. हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में ये साबित हो गया. कई दिनों तक रायपुर के आलीशान होटलों में विधायकों को व्यंजन खिला खिलाकर ट्रेनिंग दी गई लेकिन फिर भी कुछ कांग्रेस विधायकों ने वोट कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं डाली. कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खात्मे की ओर है और गिनती के ही कुछ नेता पार्टी में रह गए हैं. कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर भी खत्म हो चुकी है, ये नगर निकाय के चुनाव में भी साबित हो गया. इन चुनावों में कांग्रेस कहीं पर नजर नहीं आई.

हरियाणा कांग्रेस पर अनिल विज की चुटकी

राहुल गांधी को दिया जवाब- वहीं अग्निपथ योजना पर अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा (Anil Vij on Agnipath Scheme) कि ये योजना राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए नहीं बनाई गई है. ये योजना देश के युवाओं के लिए बनाई गई है और उन्हें ये योजना खूब पसंद आ रही है. सेना में भर्ती को लेकर बंपर आवेदन बता रहे हैं कि युवा इस योजना को पसंद कर रहे हैं. जबकि विपक्ष इस योजना को लेकर सिर्फ भड़का रहा है. दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को बेरोजगार होने के लिए छोड़ दिया है. विज ने कहा कि भारतीय वायु सेना में तीन हजार पदों के लिए दो लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है जो शंकाओं को जन्म देते थे उनको इन आवेदनों से युवाओं ने जवाब दिया है. युवाओं ने इस योजना को पसंद किया है.

दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार- राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारी के आंकड़े पेश करने पर अनिल विज ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा कई बार झूठे आंकड़े पेश कर चुके हैं. प्रदेश में जहां तक नौकरियों की बात है तो पच्चीस हजार नौकरियों के विज्ञापन होने जा रहे है जिसमे पांच हजार पुलिसकर्मी व एक हजार महिला कांस्टेबल की भर्ती होगी. वहीं 1252 डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती की गई है. प्रदेश में लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है. अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि दीपेंदर हुड्डा राज्यसभा सांसद हैं और उनको बोलना भी चाहिए.

ये भी पढ़ें: दूसरे राज्यों के रिटायर्ड टीचर्स की सेवाएं लेने के फैसले को सरकार ने लिया वापिस - शिक्षा मंत्री