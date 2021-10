अंबाला : हरियाणा के अंबाला में गुरूवार को चाइल्ड वेलफेयर कांउसिल, जीआरपी और एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग की (Joint operation of CWC, GRP and Anti Human Trafficking) टीम को बड़ी सफलता मिली है. दरअसल तीनों टीमों ने ज्वाइंट तौर पर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया. इस ज्वाइंट ऑपरेशन में बिहार से आ रही एक ट्रेन में (22 children recovered from a train In Ambala) से 22 बच्चों को बरामद किया.

बच्चों को बिहार से पंजाब समेत अलग अलग राज्यों में ले जाने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया है. मामला मानव तस्करी और बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. ट्रेन में से बरामद किए गए बच्चों की चाइल्ड वेलफेयर कांउसिल की टीम द्वारा काउंसलिंग की जा रही है।

चाइल्ड वेलफेयर कांउसिल और जीआरपी ने 22 बच्चों को ट्रेन से बरामद किया है

चाइल्ड वेलफेयर कांउसिल के को-ओडिनेटर राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें हेडक्वाटर से सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे बिहार की ट्रेन से पंजाब ले जाए जा रहे हैं. जिसमें टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ट्रेन में रेड की और रेड के दौरान 22 से ज्यादा बच्चों और उन्हें बिहार से पंजाब ले जा रहे लोगों को भी पकड़ा है. उन्होंने बताया कि फ़िलहाल इस मामले में जाँच की जा रही है और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी.

ये भी पढ़ें : पानीपत में बेरहम पिता ने नाबालिग बच्ची से मंगवाई भीख, मना करने पर बाजुओं को सिगरेट से दागा