नई दिल्ली : एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) में बुधवार को खेले गए मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने अपने रिकॉर्ड बनाए. खास तौर पर पूर्व कप्तान विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी के दौरान कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया. विराट कोहली ने जहां रोहित शर्मा पर बढ़त हासिल (Virat Kohli Surpasses Rohit Sharma) की तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भारत के दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह (Surya Kumar Yadav beats Yuvraj Singh) को पीछे छोड़ा.

सूर्यकुमार यादव (68 नाबाद) और विराट कोहली (59 नाबाद) की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को खेले जा रहे एशिया कप 2022 के चौथे मैच में भारत ने हांगकांग को 193 रनों लक्ष्य दिया था. भारत ने 20 ओवर में दो विकेट खोकर 192 रन बनाए थे. कोहली और सूर्य कुमार यादव के बीच शानदार साझेदारी से मैच को भारतीय टीम शानदार तरीके से जीतने में सफल रही. इस दौरान हांगकांग के गेंदबाजों पर सूर्यकुमार ने ताबड़तोड़ शॉट खेले, जिसमें चौके और छक्कों भी शामिल रहे. वहीं, कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.

मैच की पारी के बाद साथ आते कोहली व सूर्य कुमार यादव

20वां ओवर डालने आए हारून अरशद की गेंदों पर सूर्यकुमार ने चार छक्के समेत कुल 26 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 22 गेंदों में तेज अर्धशतक लगाया, जिससे भारत ने दो विकेट गंवाकर 192 रन बनाने में सफल रहा. इसके साथ ही कोहली ने एक चौका और तीन छक्कों की मदद से 44 गेंदों में 59 रन और सूर्य कुमार यादव ने 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 26 गेंदों में 68 रन बनाकर ने 42 गेंदों में 98 रनों की अटूट साझेदारी की.

सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हुए

युवराज से आगे निकले सूर्यकुमार

अपनी इसी पारी की वजह से सूर्य कुमार यादव दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह से भी आगे निकल गए और भारत के लिए टी-20 मैचों में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट (Highest Strike Rate a in a T20I ) से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों में रोहित शर्मा व केएल राहुल के बाद तीसरे नंबर पर आ गए. क्रिकेट के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली वेबसाइट क्रिकबाबा ने यह जानकारी (Highest Strike Rate as Top Scorer for India in a T20I) साझा की है. जिसमें सूर्य कुमार यादव 250 के अधिक की स्ट्राइक रेट से 50 से अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में टॉप 3 पर पहुंच गए हैं.

सर्वाधिक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले टॉप स्कोरर

274.4 - रोहित शर्मा 118 रनों की श्रीलंका के खिलाफ पारी

263.2 - केएल राहुल की 50 रनों की स्काटलैंड के खिलाफ पारी

261.5 - सूर्य कुमार यादव की 68 रनों की हांगकांग के खिलाफ पारी

233.3 - युवराज सिंह की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 70 रनों की पारी

220.0 - युवराज सिंह की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 77 रनों की पारी

बैटिंग के दौरान शॉट लगाते कोहली

कोहली ने रोहित को पछाड़ा

इसी मैच में विराट कोहली ने एशिया कप जीत के दौरान भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी (Leading Run Scorer for India in Asia Cup Wins) के रूप में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है और सर्वाधिक 731 रन बनाकर रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है. रोहित ने एशिया कप में जीत के समय भारतीय टीम के लिए केवल 713 रन बनाए हैं. इसके बाद 509 रन बनाने वाले शिखर धवन और 500 रन बनाने वाले सुरेश रैना का नंबर आता है. क्रिकेट के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली वेबसाइट क्रिकबाबा ने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की है.

एशिया कप में जीत के दौरान सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी

731 - विराट कोहली

713 - रोहित शर्मा

509 - शिखर धवन

500 - सुरेश रैना

