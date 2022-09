नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) ने आधिकारिक तौर पर दीपक हुड्डा पीठ की चोट के कारण आगामी मास्टरकार्ड दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली सीरीज (India vs South Africa T20 Series ) से बाहर होने के साथ साथ मोहम्मद शमी के इस सीरीज में न खेल पाने के बारे में जानकारी दी है. हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने भी कंडीशनिंग के लिए एनसीए को रिपोर्ट किया है, ताकि वे दोनों विश्वकप के लिए पूरी तरह से फिट हो सकें. श्रेयस (Shreyas Iyer) व अर्शदीप के साथ साथ शाहबाज (Shahbaz Ahmed) को इस सीरीज में अधिक मौके दिए जा सकते हैं. इस पर आखिरी फैसला पिच की कंडीशन व मौसम को देखते हुए लिया जाएगा कि कौन एकादश का हिस्सा होगा और किसे अगले मैच के लिए इंतजार करना होगा.

बीसीसीआई ने एक बयान में खुलासा किया कि हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, दीपक हुड्डा और मोहम्मद शमी सहित चार खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में नहीं खेल पाएंगे. हुड्डा को पीठ की चोट से बाहर रखा गया है, जबकि शमी को अभी तक कोविड ​​-19 से उबरना बाकी है. हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को एनसीए भेजा जा रहा है, ताकि वह फिर से तरोताजा होकर टीम में जुड़ सकें. इस बात की जानकारी बीसीसीआई के मानद सचिव जय शाह (BCCI Honorary Secretary Jay Shah) ने साझा की है.

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह

भारतीय चयनकर्ताओं ने इनकी जगह पर तेज गेंदबाज उमेश यादव, मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को उनकी जगह टीम में शामिल किया है, ताकि इनको इस सीरीज में आजमाया जा सके और विश्वकप टीम के लिए बैकअप खिलाड़ियों में रखा जा सके. आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने तिरुवनंतपुरम में टीम के साथ जुड़कर खेलने को तैयार हैं. आज वह बुमराह के साथ तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. वहीं श्रेयस अय्यर को हुड्डा की जगह आज टीम में खेलने का मौका मिल सकता है.

मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर

इसे भी पढ़ें : IND vs SA T20 Series: नंबर-1 भारत अब तक द. अफ्रीका के खिलाफ नहीं जीत सका होम सीरीज

कहा जा रहा है कि यह सीरीज श्रेयस अय्यर के लिए भी एक बड़ा मौका होगी, जो भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम में रिजर्व लिस्ट में शामिल हैं और अगर वह सूर्यकुमार यादव व अन्य बल्लेबाजों की तरह बेहतर बल्लेबाजी कर ले जाते हैं तो किसी बल्लेबाज के चोटिल होने की स्थिति में उनको खेलने का मौका मिलेगा.

ऑलराउंडर शाहबाज अहमद

ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को इससे पहले घायल वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर जिम्बाब्वे के एकदिवसीय दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था, पर वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं कर पाए थे. ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को आईपीएल के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर एकबार फिर से टीम इंडिया में खेलने के लिए चुना गया है.

सीरीज में खेले जाने वाले मैचों की पूरी जानकारी

इसे भी पढ़ें : Ind vs SA T20 Series: खिलाड़ियों के अंतिम चयन को लेकर काफी दुविधा में टीम मैनेजमेंट, इन पर है नजर

प्रोटियाज के खिलाफ तीन मैच भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 से पहले उनकी अंतिम अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला है. यहां की जीत खिलाड़ियों में जोश भरने का काम करेगी और कई खिलाड़ियों के फॉर्म को परखने का मौका देगी. इस सीरीज के तीन मैच 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और इंदौर में खेले जाएंगे.

दक्षिण अफ्रीका T20I के लिए भारत की टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), आर. अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, श्रेयस अय्यर, शाहबाज अहमद.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप