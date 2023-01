नई दिल्ली: PCB के पूर्व चेयमैन रमीज राजा अक्सर BCCI और भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर बयान देते रहते हैं. दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयमैन रमीज राजा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) पर गंभीर आरोप लगाया (Former PCB Chairman Ramiz Raja Allegation On BCCI ) है. लाहौर में एक कालेज के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी की मानसिकता ने BCCI को अपने कब्जे में ले लिया है. New Statement of Ramiz Raja On BCCI

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध करने की कोशिश

उन्होंने कहा कि बीजेपी की मानसिकता से प्रभावित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत की मानसिकता पाकिस्तान क्रिकेट की प्रगति को रोकने की है. दरअसल, इस बार एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है. जिसे लेकर BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा था कि एशिया कप खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नही जाएगी. जिसके बाद से BCCI को लेकर पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है.

ACC ने PCB के चेयरमैन नजम सेठी के आरोपों को बताया बेबुनियाद

दरअसल Asia Cup 2023 का कैलेंडर जारी करने के जय शाह के फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने एकतरफा बताया था. जिसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने क्रिकेट कैलेंडर को लेकर जय शाह का बचाव करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन नजम सेठी के आरोपों को बेबुनियाद बताया था.

