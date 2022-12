नई दिल्लीः आज से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका (South Africa vs Australia) के बीच मेलबर्न में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है. हर साल की तरह इस साल भी बॉक्सिंग डे टेस्ट पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में दर्शकों से खचाखच भरा है. इसके अलावा कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के बीच आज से दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला होने हो रहा है. दोनों मुकाबले बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) के दिन शुरू हो रहे हैं.

दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न को दी जाएगी श्रद्धांजलि

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के दिवंगत दिग्गज स्पिनर और महान खिलाड़ी शेन वॉर्न (Shane Warne) को बॉक्सिंग डे टेस्ट में राष्ट्रगान के दौरान ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के सभी खिलाड़ी फ्लॉपी हैट पहनकर श्रद्धांजलि दी. इस साल मार्च महीने में उनका हार्ट अटैक के कारण का निधन हो गया था. शेन वॉर्न की उम्र महज 52 साल थी. टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में वॉर्न दूसरे नम्बर पर थे.

क्या है बॉक्सिंग डे टेस्ट आईए जानते हैं.

25 दिसंबर को क्रिसमस (Christmas) मनाने के बाद ठीक अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे कहा जाता है. बॉक्सिंग डे उन लोगों को समर्पित होता है जो क्रिसमस के दिन भी छुट्टी न लेकर ड्यूटी पर होते हैं. इस दिन ऐसे लोगों को गिफ्ट बॉक्स देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है. इसी वजह से क्रिसमस के अगले दिन को बॉक्सिंग डे कहा जाने लगा.

1892 में पहली बार बॉक्सिंग डे पर हुआ मैच

क्रिकेट के अलावा भी दूसरे खेलों के मुकाबले भी बॉक्सिंग डे पर खेले जाते हैं. कई बार बॉक्सिंग डे के दिन इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्कॉटिश प्रीमियर लीग के मुकाबले भी हो चुके हैं. क्रिकेट में पहली बार बॉक्सिंग डे मुकाबला साल 1892 में ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट में खेला गया था. यह मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई घरेलू फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड के लिए खेला गया था.

ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 1950 में हुआ था बॉक्सिंग डे टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहला बॉक्सिंग डे टेस्ट साल 1950 में खेला गया था. साल 1980 से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलती आई है. (नोट- 1989 में मेलबर्न में बॉक्सिंग डे पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का वनडे मैच हुआ था). ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी टीमें भी बॉक्सिंग डे पर मैच खेलना पसंद करती हैं.

भारत भी खेल चुका है कई मुकाबले

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 9 बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेले हैं. ये नौ टेस्ट मैच 1985, 1991, 1999, 2003, 2007, 2011, 2014, 2018 और 2020 में खेले गए थे. इस दौरान भारतीय टीम को सिर्फ दो मैचों में ही जीत मिल पाई है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने पांच मुकाबले जीते जबकि दो मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए.