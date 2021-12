हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के शोमैन और मशहूर अभिनेता, निर्माता-निर्देशक राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था. अपने पिता पृथ्वी राज कपूर की तरह हिंदी सिनेमा में राज कपूर का योगदान अविश्वसनीय है. फिल्मकार राज कपूर को उनके चाहने वाले उन्हें भारत के चार्ली चैपलिन के नाम से जानते हैं. राज कपूर ने इतिहास में अपना नाम भारतीय सिनेमा के सबसे महान शोमैन के रूप में दर्ज किया है.

राज कपूर ने महज 17 साल की उम्र में रंजीत मूवीकॉम और बांबे टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में स्पॉट ब्वॉय का काम करना शुरू किया था. अभिनय उन्हें विरासत में मिली, ऐसे में जिस प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम करते थे, वहीं से उन्हें उनकी पहली फिल्म 'नीलकमल' के लिए साइन किया गया था.

1948 में, राज कपूर ने 24 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के फिल्म निर्देशक बनकर इतिहास रच डाला. उन्होंने अपना स्टूडियो, आरके फिल्मों की स्थापना की और नरगिस दत्त, प्रेमनाथ और कामिनी कौशल अभिनीत फिल्म ‘आग’ के जरिए निर्देशक के रूप में निर्देशन की शुरुआत कर डाली.

एक्ट्रेस सेनिया रेबेंकीना ने निभाया था ये सीन

फिल्म मेरा नाम जोकर में कई बड़े कलाकार थे, लेकिन इन बड़े कलाकारों के बीच एक्ट्रेस सेनिया रेबेंकीना ने अपने छोटे से ही रोल में सबका ध्यान खींच लिया था. खुद को पेशे से बैले डांसर बताने वाली सेनिया रेबेंकीना ने फिल्म में सर्कस में काम करने वाली आर्टिस्ट का रोल निभाया था. फिल्म में उनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिल्म के हीरो राज कपूर के साथ लव स्टोरी वाले सीन के चलते ये फिल्म का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था.

फिल्मों के अलावा राज कपूर अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे थे. अभिनेत्री के साथ उनकी प्रेम कहानी जग जाहिर रही थी. 'आरके फिल्म्स' के बैनर तले बनी पहली फिल्म में राज कपूर और नरगिस थे. फिल्म का नाम ‘आग’ थी. इसके बाद दोनों ने साथ में 16 फिल्में कीं. ज्यादातर फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया, 9 सालों तक पर्दे पर राज-नरगिस की जोड़ी हिट बनी रही.

दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी में हुआ था खुलासा

ऋषि कपूर के पिता राज कपूर कितने स्ट्रिक्ट थे, इसका जिक्र खुद ऋषि ने दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी में किया हुआ है. इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है- Dilip Kumar : The Substance and the Shadow. राज कपूर एक बार ऋषि कपूर पर बुरी तरह से चिल्ला दिए थे, क्योंकि ऋषि कैमरे पर एक निराश प्रेमी के एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे थे, जिस तरह से दिलीप कुमार देते थे. यह घटना राज कूपर द्वारा निर्देशित 1982 की फिल्म ‘प्रेम रोग’ की शूटिंग के दौरान की है.

