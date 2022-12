सैन फ्रांसिस्को: जैसा कि ट्विटर बॉस एलन मस्क ने वादा किया था, view counts for tweets feature ( ट्वीट्स के लिए व्यू काउंट्स फीचर ) सभी ट्वीट्स के लिए आने वाला है और कुछ ट्विटर यूजर्स के लिए दिखना शुरू भी हो गया है, ठीक उसी तरह जैसे सभी वीडियो के लिए view counts दिखते हैं. द वर्ज की रिपोर्ट- कुछ ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने सुविधा प्राप्त करने की सूचना दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अभी तक सभी के लिए उपलब्ध नहीं है. 9 दिसंबर को, मस्क ने फीचर के जल्द आने के अपडेट के बारे में ट्वीट किया. Twitter new feature . view counts for tweets feature . Twitter help to search cryptocurrency prices .

Twitter CEO Elon Musk ने ट्वीट किया, ट्वीट कुछ हफ्तों में देखे जाने की संख्या दिखाएगा, जैसे सभी वीडियो में होता हैं. ट्विटर जितना लोग सोचते हैं, उससे कहीं अधिक जीवंत है. इस बीच, ट्विटर ने एक नई सुविधा भी शुरू की जो उपयोगकर्ताओं को सूचीबद्ध कंपनी स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसी कीमतों की खोज करने में मदद देगी.ऐसा करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को संबंधित टिकर प्रतीक के बाद डॉलर चिह्न् टाइप करना होगा. twitter help to search listed company stock

जैसे बिना उद्धरण के 'डॉलर का चिह्न् गोग' या 'डॉलर का चिह्न् ईटीएच'. यह कुछ मामलों में डॉलर के प्रतीक/चिह्न् के बिना काम करता है, लेकिन यह कम संगत है और हमेशा अनुरोधित स्टॉक या क्रिप्टोकरेंसी कीमतों को वापस नहीं करता है. हालांकि, जब यह चालू होगा तो उपयोगकर्ताओं को स्टॉक की कीमत प्रदर्शित करने वाली एक स्थिर छवि और बिना एक्स या वाई अक्ष की जानकारी वाला एक चार्ट दिखाई देगा.-आईएएनएस

