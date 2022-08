सैन फ्रांसिस्को : एडिडास ने एक शानदार सेल्फ चार्जिंग ब्लूटूथ हेडफोन (Adidas self charging Bluetooth headphone) का अनावरण किया है, जो सभी प्रकार के प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश (Self Charging Headphone) को बैटरी लाइफ में परिवर्तित करता है. हेडफोन को सक्रिय जीवन शैली की रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह Headphone Launched By Adidas कंपनी के अनुसार, अंधेरे में 80 घंटे तक संग्रहीत प्लेटाइम की सुविधा देता है. Solar charging headphone .

एडिडास 'आरपीटी 02 एसओएल' (RPT 02 SOL) एक्सीजर्स पॉवरफॉयल तकनीक के साथ यूजर्स (artificial light powered headphone) को कंट्रोल जॉग का उपयोग कर अपने सुनने के अनुभव को आसानी से प्रबंधित करने और 'इनोवेटिव लाइट इंडिकेटर' (Innovative Light Indicator) के साथ सर्वश्रेष्ठ लाइट खोजने की अनुमति देता है. कंपनी ने कहा कि आईपीएक्स4 रेटेड डिजाइन (IPX4 rated design) यूजर्स को उनके वर्कआउट के दौरान थोड़ा अतिरिक्त देता है और हेडफोन को पसीने से सुरक्षित रखता है. Headphone Launched By Adidas .

1 देश 1 चार्जर मॉडल पर विचार जानने के लिए सरकार बनाएगी Universal Charger पैनल

एडिडास हेडफोन (Headphone Launched By Adidas) वाटरप्रूफ नहीं हैं, लेकिन पसीने और छींटों को संभाल सकता है. नए हेडफोन में, हटाने योग्य और धोने योग्य भागों में आंतरिक हेडबैंड और ईयर कुशन शामिल हैं. हेडफोन भी पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक और नायलॉन के संयोजन से बने होते हैं. रिपोटरें के अनुसार, सौर सेल सामग्री को प्लास्टिक पर स्क्रीनप्रिंट किया जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों की अनुमति मिलती है. अर्बनिस्टा (Urbanista solar powered headphones) के सौर ऊर्जा से चलने वाले हेडफोन में भी यही तकनीक (solar charging headphone) देखी गई है जो 80 घंटे की 'आरक्षित' बैटरी लाइफ प्रदान करने का दावा करती है.

5G Effect : खतरनाक 5जी! इन देशों में 1 साल पहले हुआ था लॉन्च, ये हैं शोध परिणाम