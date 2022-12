विज्ञान और तकनीकी में नित नए आविष्कार हो रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया में तो, और भी ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है. नए गैजेट्स, नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर सोशल मीडिया एप्स के लेटेस्ट अपडेट-फीचर्स। लगभग हरदिन कोई-न-कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना नया फीचर या अपडेट जारी करता है. आज के उपलब्ध सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook Instagram Twitter हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं लेकिन उपलब्ध सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शायद Whatsapp सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सोशल मीडिया माध्यम है. Look back 2022 for whatsapp features in 2022 whatsapp latest updates . Look back 2022 . whatsapp features in 2022 . whatsapp latest updates . whatsapp latest features . whatsapp latest news .

Whatsapp की लोकप्रियता का जो मुख्य कारण है वह बेसिक SMS की तरह ही उपयोग करने में आसान है. इसके साथ ही उसमें ऑडियो-वीडियो जैसी अन्य सुविधाएं होने के कारण इसने सभी इंटरनेट-स्मार्टफोन यूजर्स के बीच में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है, और व्हाट्सएप भी आमलोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है. समय-समय पर आने वाले उसके फीचर्स-अपडेट व्हाट्सएप की सेवा को दिन-प्रतिदिन बेहतर ही करते जा रहे हैं. इसके साथ ही व्हाट्सएप एक कदम आगे बढ़ते हुए व्यवसायिक गतिविधियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है जिससे कि अन्य कंपनियों और यूजर्स दोनों को ही फायदा हो सके. साल 2022 में व्हाट्सएप ने कई बेहतरीन फीचर्स लांच किए हैं. अब जबकि साल 2022 खत्म होने में कुछ ही समय रह गया है तो आइए एक नजर डालते हैं साल 2022 में व्हाट्सएप द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट अपडेट-फीचर्स पर

New WhatsApp features and updates introduced in 2022

अवतार : व्हाट्सएप ने 7 दिसंबर को दुनिया भर के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अवतार लॉन्च किया. एक अवतार यूजर्स द्वारा स्वयं का बनाया गया डिजिटल वर्जन है. व्यक्तिगत अवतार का उपयोग प्रोफाइल फोटो के रूप में या विभिन्न भावनाओं और कार्यों को व्यक्त करने वाले कस्टम स्टिकर के रूप में किया जा सकता है. “हम WhatsApp पर अवतार ला रहे हैं! अब आप अपने अवतार को चैट में स्टिकर के रूप में उपयोग कर सकते हैं. Meta CEO Mark Zuckerberg ने कहा, जल्द ही हमारे सभी ऐप में और स्टाइल आ रहे हैं. Facebook, Messenger , Instagram पर अवतार पहले से मौजूद हैं. WhatsApp पर इसका आधिकारिक लॉन्च उपयोगकर्ताओं को अपनी शैली में खुद को प्रदर्शित करने की अनुमति देने वाला चौथा मेटा प्लेटफॉर्म बनाता है.

यूजर्स व्हाट्सएप पर हेयर स्टाइल, चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके अपना अवतार बना सकते हैं. WhatsApp ने कहा कि वह बेहतर यूजर्स अनुभव के लिए अन्य सुधारों के बीच "लाइटिंग, शेडिंग, हेयर स्टाइल टेक्सचर सहित style enhancements प्रदान करना" जारी रखेगा. वॉट्सऐप के मुताबिक, फीचर को सेटिंग मेन्यू से एक अलग विकल्प के रूप में एक्सेस किया जा सकता है. एक बार एक्सेस करने के बाद, प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयोगकर्ताओं को 'Create Your Avatar' पर क्लिक करना होगा.

Message Yourself

व्हाट्सएप ने 29 नवंबर को मैसेज योरसेल्फ फीचर को रोल आउट करना शुरू किया. यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को स्वयं पाठ करने देती है. व्हाट्सएप के अनुसार, यूजर्स अब खुद को ऐसे संदेश भेज सकते हैं जो रिमाइंडर, टू-डू या विशेष क्षणों के रूप में कार्य करते हैं. उपयोगकर्ताओं को चैट आइकन पर टैप करके खुद को संदेश भेजने का विकल्प मिलेगा. फिर वे सूची से अपने स्वयं के संपर्क कार्ड का चयन करेंगे. संदेश उसी तरह से भेजे जा सकते हैं जैसे वे अन्य संपर्कों को भेजे जाते हैं. साधारण text messages से लेकर voice messages and pictures तक कुछ भी स्वयं को भेजा जा सकता है. Message Yourself feature यूजर्स को नोट्स बनाने में मदद करने का एक शानदार तरीका है. WhatsApp ने 3 नवंबर को कम्युनिटीज फीचर लॉन्च (WhatsApp Communities feature ) किया था.

एक ब्लॉग पोस्ट में, कंपनी ने कहा कि "major update" विश्व स्तर पर शुरू किया जा रहा है और अगले कुछ महीनों में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. WhatsApp पर समूह वार्तालाप आयोजित करने के लिए एक छत के नीचे, ”कंपनी ने कहा. एक कम्युनिटी में होने से यूजर्स को समुदाय के विभिन्न समूहों से जानकारी प्राप्त करने और समुदाय के भीतर अन्य सदस्यों से अपडेट प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी - जिनमें से सभी एक सामान्य हित साझा करते हैं. इसके अतिरिक्त, व्हाट्सएप ने कहा कि Communities "संगठनों को End-to-end encryption गोपनीयता और सुरक्षा के स्तर के साथ संवाद करने में मदद करेंगे." कंपनी के अनुसार, 15 देशों के 50 संगठन व्हाट्सएप फॉर कम्युनिटीज को फीडबैक प्रदान करने में शामिल थे. व्हाट्सएप ने कम्युनिटीज के साथ तीन और फीचर भी लॉन्च किए. इनमें चैट में पोल करना और वीडियो कॉलिंग में विस्तार शामिल है, जिसमें अब एक समय में अधिकतम 32 व्यक्ति शामिल होंगे. अब 1024 उपयोगकर्ताओं के साथ Groups बनाए जा सकते हैं. व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग में कहा कि तीनों नई सुविधाएँ "समुदायों के लिए विशेष रूप से सहायक" होंगी.

New features to enhance privacy

9 अगस्त को, Meta CEO Mark Zuckerberg ने खुलासा किया कि व्हाट्सएप को बढ़ी हुई गोपनीयता सुविधाओं का एक नया सेट मिल रहा है. BBC के अनुसार, Mark Zuckerberg ने कहा कि ये विशेषताएं व्हाट्सएप मैसेजिंग को "आमने-सामने बातचीत के रूप में निजी और सुरक्षित" रखने में मदद करेंगी. सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है उपयोगकर्ताओं को एक समूह से बाहर निकलने देना, (letting users exit a group, notifying none of the members, except admin ) admin को छोड़कर किसी भी सदस्य को सूचित नहीं करना. अभी तक, किसी सदस्य के समूह छोड़ने या छोड़ने पर समूह के सभी सदस्यों को चैट बॉक्स के भीतर एक Notification द्वारा सतर्क किया जाता था.

इसी तरह, यूजर्स यह नियंत्रित करने में सक्षम होंगे कि कौन उन्हें ऑनलाइन देख सकता है. Users चुन सकते हैं कि उनके कौन से contacts ऑनलाइन होने पर नहीं देख पाएंगे. एक तीसरी सुविधा उन लोगों की मदद करेगी जो एक बार देखें संदेश भेजते हैं. ये ऐसे संदेश हैं जो इच्छित recipient द्वारा देखे जाने के बाद गायब हो जाते हैं. फीचर अपडेट अन्य उपयोगकर्ताओं को sender की गोपनीयता को सुरक्षित रखते हुए एक बार देखें संदेशों के screenshots लेने से रोकेगा.

Improving voice messages

2013 में वॉयस मैसेज की शुरुआत के साथ, वॉयस नोट्स साझा करना एक त्वरित और आसान प्रक्रिया बन गई, जो मैसेज टाइप नहीं करना चाहते हैं उनकी मदद करना. सरल रूप से डिज़ाइन की गई सुविधा उपयोगकर्ताओं को वॉयस नोट के रूप में अधिक intimate and expressive बातचीत साझा करने में मदद करती है. 30 मार्च 2022 के ब्लॉग में, WhatsApp ने बताया कि उसके यूजर्स औसतन 7 बिलियन वॉयस मैसेज साझा करते हैं, जिन्हें end-to-end-encryption का उपयोग करके संरक्षित और निजी रखा जाता है. इससे संकेत लेते हुए, मैसेजिंग ऐप ने WhatsApp voice message experience को बेहतर बनाने के लिए मार्च 2022 में नए फीचर लॉन्च किए. इसमें शामिल है:

चैट प्लेबैक से बाहर: यह आपको चैट के बाहर एक voice message सुनने में मदद करता है, जबकि आप अपने स्मार्टफोन पर अन्य संदेशों या मल्टीटास्क को पढ़ते और उनका जवाब देते हैं.

रिकॉर्डिंग Pause/resume करें: उदाहरण के लिए, आप अपने वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग को रोक सकते हैं, अपने विचारों को इकट्ठा कर सकते हैं या distractions को दूर कर दुबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं.

वेवफॉर्म विजुअलाइज़ेशन : यह voice message पर sound का एक दृश्य (ग्राफ) प्रतिनिधित्व दिखाता है, यह इंगित करने के लिए कि रिकॉर्डिंग चालू है.

ड्राफ्ट प्रीव्यू: आप अपने वॉयस मैसेज को अपने प्रियजनों या क्लाइंट को भेजने से पहले सुन सकते हैं.

प्लेबैक याद रखें : यदि आप किसी चैट में वॉयस मैसेज सुनते समय पॉज़ दबाते हैं, तो यह सुविधा आपको वहीं से फिर से शुरू करने देती है जहाँ से आपने छोड़ा था.

फ़ॉरवर्ड किए गए मैसेज पर तेज प्लेबैक : सुविधा आपको नियमित और forwarded voice messages की गति को 1.5x या 2x तक बढ़ाने की अनुमति देती है, ताकि उन्हें जल्दी सुना जा सके.

Introducing communities

स्थानीय क्लब, स्कूल या व्यवसायिक जैसे संगठन काम करने और गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए WhatsApp पर बहुत अधिक निर्भर हैं. यही कारण है कि, मैसेजिंग ऐप ने April 2022 में कम्युनिटीज नामक one-stop solution पेश किया. यह सुविधा ( Communities feature ) एक छत के नीचे विभिन्न समूह चैट लाकर बड़ी संख्या में लोगों के साथ जानकारी साझा करने में मदद करती है, जो उन्हें लाभ पहुंचाने वाली प्रणाली का उपयोग करती है. इस तरह , लोग पूरे समुदाय को भेजे गए अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साझा हितों वाले छोटे चर्चा समूह भी बना सकते हैं.

उदाहरण के लिए, एक स्कूल के प्रधानाचार्य सभी माता-पिता को एक साथ लाने और एक ही स्थान पर महत्वपूर्ण अपडेट साझा करने के लिए Communities feature का उपयोग कर सकते हैं. वे specific classes or extracurricular activities के लिए समूह भी बना सकते हैं. इसके अतिरिक्त, Communities नए उपकरणों के साथ group admins को सशक्त बनाएंगे, जिसमें घोषणा संदेश शामिल हैं जो सभी के लिए प्रसारित किए जा सकते हैं. व्हाट्सएप इस वर्ष अपने दैनिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए समुदायों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. लॉन्च के बाद, वे एडमिन डिलीट का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जहां व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन हर किसी की चैट और वॉयस कॉल से problematic messages को हटा सकते हैं, इस वॉयस कॉल (वन-टैप वॉयस कॉलिंग ) सुविधा जहां 32 लोग कॉल पर हो सकते हैं.

Reactions, share large files and increased group sizes

मैसेजिंग ऐप ने 5 मई को इमोजी रिएक्शन के साथ अपने इंटरफेस को अपडेट किया. अपडेट में छह इमोजी प्रतिक्रियाएं शामिल हैं - love, laugh, sad, surprise and thanks (प्यार, हंसी, दुख, आश्चर्य और धन्यवाद ). ये Facebook and Instagram पर के समान हैं. उपयोग करने में Quick and fun , प्रतिक्रियाएँ संदेशों के नीचे दिखाई देती हैं जब आप उस पर टैप करते हैं और कुछ सेकंड के लिए उसे दबाए रखते हैं. यूजर्स विकल्पों के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन कर सकता है. यह सुविधा संदेशों की संख्या को कम करने में भी मदद करती है. इसके अतिरिक्त, मेटा ने साझा किया कि वह इस फीचर में और expressions जोड़ेगी.

अपडेट के जरिए यूजर्स वॉट्सऐप पर 2 GB size file शेयर कर सकते हैं. पहले यह सीमा 100 MB निर्धारित की गई थी. हालाँकि, बड़ी फ़ाइलों के निर्बाध हस्तांतरण (seamless transfer ) के लिए वाईफाई का उपयोग करने की सलाह दी जाती है. साथ ही, किसी फ़ाइल को डाउनलोड या अपलोड करते समय, एक काउंटर प्रदर्शित होगा, जो फ़ाइल के स्थानांतरण में लगने वाले समय को दर्शाता है. सुविधा को end-to-end encryption के साथ सुरक्षित किया गया है. व्यवसायों, स्कूलों और अन्य घनिष्ठ समूहों (businesses, schools and other close-knit groups, ) का समर्थन करने के लिए, व्हाट्सएप group admins को एक समूह में 512 लोगों को जोड़ने की अनुमति देगा.

Supporting small businesses

WhatsApp विश्व स्तर पर व्यवसायों का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. कंपनी ने घोषणा की कि वह व्यवसायों को संचालित करने और उनकी उपस्थिति को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद करने के लिए उन्नत सुविधाओं का विकास कर रही है. उदाहरण के लिए, व्हाट्सएप 10 उपकरणों तक चैट को प्रबंधित (easy to manage chats on up to 10 devices) करना आसान बना देगा. इसके अतिरिक्त, ग्राहकों को ऑनलाइन आकर्षित करने के लिए, यह नए अनुकूलन योग्य व्हाट्सएप क्लिक-टू-चैट लिंक प्रदान करेगा. हालाँकि, इन सुविधाओं को एक प्रीमियम, शुल्क योग्य सेवा के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसे आप चुन सकते हैं, यदि आपके पास WhatsApp Business खाता है. नए API के साथ, न केवल व्हाट्सएप का उपयोग शुरू करने का समय मिनटों में कम हो गया है, बल्कि व्यवसाय भी अपने अनुभवों को customise कर सकते हैं और जल्दी से अपने ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं. आरंभ करने के लिए आप सीधे साइन अप कर सकते हैं या मेटा के business solution providers से संपर्क कर सकते हैं.

प्रोफाइल पिक्चर के लिए प्राइवेसी कंट्रोल, लास्ट सीन

2022 के सबसे बहुप्रतीक्षित व्हाट्सएप अपडेट में से एक उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट संपर्कों (specific contacts) से अपनी प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस अपडेट और लास्ट सीन स्टेटस ( Profile pictures, status updates and Last Seen statuses ) को छिपाने की क्षमता देता है. मौजूदा तीन में 'माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट (My Contacts Except) ...' नाम का एक नया विकल्प जोड़ा गया है - ' Everyone ' ', My Contacts और Nobody - जिन्हें Privacy screen से चुना जा सकता है. जब 'मेरे संपर्क छोड़कर...' चुना जाता है, तो statuses , प्रोफ़ाइल pictures और लास्ट सीन के बारे में जानकारी उन संपर्कों से छिपी होती है जो अपवाद सूची (exceptions list) में हैं . इसका अर्थ है कि users का इस पर अधिक नियंत्रण होता है कि उनकी जानकारी कौन देख सकता है.

अब व्हाट्सएप ने इतने लोगों के लिए कॉल लिंक, ग्रुप वीडियो कॉल की शुरुआत की