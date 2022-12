सैन फ्रांसिस्को : मेटा-स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप एन्ड्रॉयड पर एक नए डिजाइन किए गए 'केप्ट मैसेज' फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को मैसेज को रखने या अनडू करने की सुविधा देगा. Wabetainfo report के अनुसार, kept messages feature के साथ disappearing messages को रखना संभव होगा. मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एप्लिकेशन के भविष्य के अपडेट के लिए इस फीचर को लाने पर काम कर रहा है. WhatsApp new feature . kept messages feature allow to keep disappearing messages in whatsapp .

चैट में यूजर्स keep the disappearing message कर सकते हैं या मैसेज ऑप्शन को देखकर रखे गए मैसेज को अनडू कर सकते हैं. इस महीने की शुरूआत में, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एंड्रॉइड बीटा पर एक नया डिसअपीयरिंग मैसेज शॉर्टकट रोल आउट करना शुरू कर दिया. एंड्रॉइड 2.22.25.11 अपडेट के लिए लेटेस्ट WhatsApp beta डाउनलोड करने के बाद, कुछ यूजर्स नई सुविधा तक पहुंचने में सक्षम हैे. नया शॉर्टकट 'Manage Storage' सेक्शन में रखा गया है और इसे स्पेस बचाने के लिए एक टूल के रूप में चिन्हित किया गया है.

View Once Text Feature

कुछ दिन पहले कहा गया था कि मेटा-स्वामित्व वाला व्हाट्सएप कथित तौर पर ऐप के भविष्य के अपडेट के लिए 'व्यू वंस टेक्स्ट' (View once text feature) मैसेज भेजने की क्षमता लाने पर काम कर रहा है. पहले, view once text feature को फोटो और वीडियो के लिए सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया था. Wabateinfo report के अनुसार, view once text feature वर्तमान में WhatsApp Android beta version में उपलब्ध है, जो यूजर्स को ऐसे मैसेज भेजने की सुविधा देती है जिन्हें गायब होने से पहले केवल एक बार देखा जा सकता है. WhatsApp new feature . view once text feature .

रिपोर्ट के अनुसार, view once text का उपयोग करने के लिए पारंपरिक सेंड मैसेज लोगो वाला एक पैडलॉक-स्टाइल बटन एक दिन ऐप में उपलब्ध हो सकता है. इस फीचर के साथ, यूजर्स को अनिच्छा से साझा की गई जानकारी को हटाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता के फोन से स्वचालित रूप से हटा दी जाएगी. जैसा कि एक बार देखने पर इमेजिस और वीडियो को अग्रेषित और कॉपी नहीं किया जा सकता है, उसी तरह एक बार टेक्स्ट मैसेज को देखने के साथ ऐसा करना संभव नहीं होगा.

