सैन फ्रांसिस्को : टेक दिग्गज गूगल ने घोषणा की है कि वह उन स्मार्टफोन्स में नए फीचर ला रहा (Google Giving New Features in old Android) है. जिन्हें वर्षों से ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट (Operating System OS Update) नहीं मिला है. The Verge की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी 'एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर डेवलपर किट' (Comprehensive SDK) नामक एक टूल जारी कर रही है. जो डेवलपर्स को कुछ एंड्रॉइड 11 और 12 वर्जन्स पर चलने वाले एप्लिकेशन में Android-13 के नए फोटो पिकर जैसे फीचर्स का उपयोग करने की अनुमति देगा. Google is bringing new features to older Android .



Privacy Sandbox Testing का विस्तार निर्धारित

दरअसल, टेक दिग्गज गूगल ने कहा कि फीचर मौजूदा Android version के लिए कुछ प्लेटफॉर्म कार्यक्षमता के समर्थन का विस्तार कर रहा है. गूगल के प्रवक्ता स्कॉट वेस्टओवर (Google spokesPerson Scott Westover) ने एक बयान में कहा कि यह अपडेट एंड्रॉइड पर प्राइवेसी सैंडबॉक्स परीक्षण (Privacy Sandbox Testing) के विस्तार के लिए भी स्टेज निर्धारित कर रहा है. Google spokesPerson Scott Westover .

"यह अपडेट एंड्रॉइड पर प्राइवेसी सैंडबॉक्स परीक्षण के विस्तार के लिए भी स्टेज निर्धारित कर रहा है." :- स्कॉट वेस्टओवर, प्रवक्ता, Google



मौजूदा विज्ञापन-ट्रैकिंग सिस्टम को बदलेगी कंपनी

इसके अलावा, कंपनी अपने मौजूदा विज्ञापन-ट्रैकिंग सिस्टम (Ad-Tracking System) को प्राइवेसी सैंडबॉक्स से बदलने के लिए काम कर रही है और Android-13 पर सिस्टम के लिए बीटा को रिलीज करने की योजना बना रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी दिग्गज यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उपयोगकर्ताओं को अभी भी नई सुविधाएं मिलें, भले ही उनका स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट जारी नहीं कर रही हो. Google is bringing new features to older Android

(आईएएनएस)