आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - उत्तराखंड के भाजपा विधायकों की आज बैठक, सीएम का होगा चयन

उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर नई दिल्ली में बैठक हुई. गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है. इस बैठक में उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे. धामी चुनाव हार चुके हैं. सूत्रों के अनुसार धामी को दोबारा सीएम बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि, कई अन्य नेताओं के भी नाम सामने आए हैं. आज उत्तराखंड में विधायकों की बैठक बुलाई गई है. पढ़ें पूरी खबर.

-- पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक

-- पाकिस्तान में सरकार पर खतरा, अविश्वास प्रस्ताव पर पसोपेश में इमरान

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - राजस्थान में दलित महिला से गैंगरेप, भाजपा गहलोत सरकार पर हमलावर, NCW ने लिया संज्ञान

राजस्थान के धौलपुर जिले में एक दलित महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप को लेकर भाजपा प्रदेश सरकार पर हमलावर है. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मामले को संज्ञान में लिया है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल के दाम 25 रुपये लीटर बढ़े

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दिखने लगा है. थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल के दाम 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं. हालांकि, खुदरा मूल्य अभी नहीं बढ़ा है. आशंका है कि खुदरा स्तर पर भी कीमत बढ़ सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

3 - इजरायल के प्रधानमंत्री दो अप्रैल से भारत की यात्रा पर

इज़राइल के प्रधानमंत्री नफ़ताली बेनेट (Israeli Prime Minister Naftali Bennett ) ने भारत-इजरायल संबंधों को परस्पर सराहना और सार्थक सहयोग पर आधारित बताते हुए कहा कि वह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल के पहले सप्ताह में भारत का दौरा करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

4 - Ukraine Russia conflict : रूसी सेना ने फिर दागी किंजल मिसाइल, 400 शरणार्थियों वाले स्कूल पर भी हमला

रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लगातार भयावह होती जा रही है. यूक्रेन में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग कर गोला-बारूद नष्ट करने वाली रूसी सेना ने एक बार फिर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया है. इसके अलावा यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि रूसी सेना ने युद्धग्रस्त मारियुपोल में एक स्कूल पर बमबारी की है, जहां लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी. बता दें कि शनिवार को भी यह खबर आई थी कि रूसी सेना ने यूक्रेन के एक गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के लिए किंजल मिसाइल का प्रयोग किया. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस की सैन्य कार्रवाई को युद्ध अपराध (Zelenskyy cites war crimes) करार दिया है. पढे़ं पूरी खबर.

5 - जीत के साथ-साथ हार की भी समीक्षा कर रही भाजपा

वैसे तो भाजपा को पांच में से चार राज्यों में जीत हासिल हुई है. चार राज्यों में वह सरकार बनाने जा रही है. इसके बावजूद पार्टी ने अपनी बैठक में हार की भी गंभीर रूप से समीक्षा शुरू कर दी है. पीएम मोदी ने स्वंय हरेक सांसदों को हारे हुए 100-100 बूथों का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. पार्टी के लिए पंजाब भी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यहां पर पूरा प्रयास करने के बावजूद पार्टी को मात्र दो सीटें हासिल हुईं हैं. पढ़ें पूरी खबर.

6 - कोविड-19 संक्रमण के 1,761 नए मामले आए सामने, दो वर्ष में सबसे कम दैनिक मामले मिले

भारत में रविवार को कोविड-19 के 1,761 नए मामले आए जो 688 दिन बाद सबसे कम हैं. वहीं संक्रमण से 127 लोगों की मौत हो गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई. पढे़ं पूरी खबर.

7 - अयोध्या में STF यूनिट की तैनाती तो गोरखनाथ में होगी अभेद सुरक्षा, जानें योगी सरकार का सिक्योरिटी प्लान

यूपी सरकार ने अयोध्या की सुरक्षा को देखते हुए वहां एसटीएफ की एक यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है. इसके लिए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए भी अभेद किला तैयार किया जाएगा. पढे़ं पूरी खबर.

8 - पाक सेना इमरान खान के खिलाफ, मांगा इस्तीफा !

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री इमरान खान से इस्तीफा देने के लिए कहा है. खबरों के मुताबिक सेना प्रमुख ने कहा है कि इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के सम्मेलन के बाद इमरान खान इस्तीफा दें. पढ़ें पूरी खबर.

9 - पंजाब के नये विधायकों को केजरीवाल का पाठ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नये विधायकों के साथ बैठक की. इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविन्द केजरीवाल भी वीडियो कान्फ़्रेंस के माध्यम शामिल हुए. केजरीवाल ने नये विधायकों को टारगेट के साथ ही काम करने की हिदायतें दीं. उन्होंने साफ किया सीएम भगवंत मान ख़ुद भी टारगेट के साथ ही काम करेंगे. पढे़ं पूरी खबर.

10 - केरल में फुटबॉल मैच के दौरान बड़ा हादसा, 100 से अधिक लोग घायल

केरल में एक फुटबॉल मैच के दौरान शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. स्टेडियम का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया. इसमें 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. पांच लोगों की स्थिति गंभीर है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पढे़ं पूरी खबर.

11 - 10 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले उत्पादों के दाम

होली की खुमारी अभी टूटी भी नहीं कि रोजमर्रा के वस्तुओं की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं. भोपाल दुग्ध संघ ने दूध के दाम में दो रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. बड़ी-बड़ी एफएमसीजी कंपनियां भी अपने उत्पादों की कीमतों में जल्द ही बढ़ोतरी करने वाली हैं. उनका कहना है कि कच्चे तेल के दामों में वृद्धि और रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण कीमतें बढ़नी तय हैं. गेहूं, पाम तेल और पैकेजिंग सामान जैसे जिंसों के दामों में उछाल आ चुका है. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - JK killings : कहां हैं FIR, 30 सालों तक पुलिस ने क्यों नहीं की जांच ?

द कश्मीर फाइल्स फिल्म (The Kashmir Files) के रिलीज के बाद से जम्मू-कश्मीर में 1990 के दशक में हुई हत्याओं (1990 jammu kashmir killings) पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है. तत्कालीन राज्य सरकार, जम्मू-कश्मीर पुलिस के रवैये और गत 32 वर्षों में केंद्र सरकार की भूमिका पर भी टीका-टिप्पणी हो रही है. नृशंस हत्याओं से इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन गत तीन दशकों में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. पीड़ितों का मानना है कि अदालतें मामले की गंभीरता पर विचार कर सकती हैं. सरकारों के संबंध में इनका मानना है कि न्यायिक आयोग के गठन का भी विकल्प मौजूद है. पीड़ितों की ओर से यह भी पूछा जा रहा है कि पुलिस के पास दर्ज प्राथमिकी आज कहां (JK killings Where are the FIR) है ? यह सवाल भी उठ रहा है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस तीन दशक से हत्याओं की जांच पर आगे क्यों नहीं बढ़ सकी (JK Police has not moved on killings) ? पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

2 - pakhala dibasa : सुदर्शन की कलाकृति में दिखी ओडिशा के पारंपरिक भोजन की झलक

सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 20 मार्च को विश्व पखाल दिवस (World Pakhaal Divas) के अवसर पर ओडिशा वासियों को बधाई दी (Sudarshan Pattnaik wishes on World Pakhal Divas) है. पुरी के समुद्र तट पर उन्होंने इस मौके पर सैंड आर्ट बनायी (Sudarshan Pattnaik sand art on Pakhaal Divas) है, जिसमें उन्होंने पखाल (puddles-पानी भात), बड़ी चूरा, तली हुई मछली और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रतिकृति दिखाई है. देखें वीडियो.

3 - होली के दिन पानी का गुब्बारा मारने से पलटा ऑटो, वीडियो देख रह जाएंगे दंग

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के काठा गांव में पानी से भरा गुब्बारा फेंकने से एक ऑटो पलट गया. इस घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह कुछ युवक हाईवे पर जा रहे एक ऑटो पर पानी से भरे गुब्बारे मार रहे हैं. देखें वीडियो.

4 - मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने बांके बिहारी मंदिर में खेली होली

यूपी के मथुरा में पिछले कई दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को बांके बिहारी मंदिर में जमकर होली खेली. इस दौरान वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में वह अपने आराध्य भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आईं. होली के रंग में रंगी हेमा मालिनी मंदिर परिसर में बिहारी जी को करीब 10 मिनट तक निहारती रहीं. इसके साथ ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अनेक भक्ति गीत भी गाए और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया. देखें वीडियो.