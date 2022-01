सैन फ्रांसिस्को : साल 2024 तक एप्पल आईपैड में 15 इंच तक ओएलईडी डिस्प्ले (15-inch OLED displays) होने की संभावना नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल एप्पल, OLED iPad के बारे में कोई योजना नहीं बना रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस निर्णय के पीछे का कारण सैमसंग है. सैमसंग, एप्पल की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुसार ओएलईडी डिस्प्ले प्रदान करने में असमर्थता रहा. तकनीकी दिग्गज चाहते हैं कि OLED पैनल पारंपरिक सिंगल-स्टैक संरचना (conventional single-stack structure) के बजाय दो उत्सर्जन परतों (two emission layers) के साथ दो स्टैक टंडेम संरचनाएं (two stack tandem structures) चाहते हैं. ये पैनल पारंपरिक OLED पैनल की तुलना में अधिक चमकीले होते हैं (panels are brighter than the traditional OLED panels) और निर्माण में अधिक जटिल और महंगे होते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस आवश्यकता के चलते सैमसंग के लिए परियोजना को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बन गई और एप्पल की गुणवत्ता आवश्यकताओं पर खरी नहीं उतर सकी. हालांकि, अगली पीढ़ी की निर्माण प्रक्रिया उत्पादन (next-generation manufacturing process) की लागत को कम (reducing the cost of production) करके समस्या का समाधान करेगी. लेकिन इसके लिए सैमसंग को नए उपकरण खरीदने होंगे और उनकी सुविधाओं में समायोजन करने के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश करना होगा.

यह नए उपकरण संभवतः 2023 में वितरित किए जाएंगे, इसलिए ग्राहकों को 2024 तक दो-स्टैक अग्रानुक्रम संरचना वाले OLED पैनल वाले आईपैड (iPad with the two-stack tandem structure OLED panels) के लिए प्रतीक्षा करनी होगी.