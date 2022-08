नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 5जी तकनीक के लिए देश का इंतजार खत्म हो गया है और 'डिजिटल इंडिया' (Digital India) का लाभ जल्द ही (5g network Benifits) हर गांव तक पहुंचेगा. 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले (PM Modi Red Fort Speech on 75th Independence Day) से राष्ट्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत का 'टेकेड (TEKED)' (प्रौद्योगिकी का दशक) यहां 5G और सेमीकंडक्टर और मोबाइल फोन निर्माण पर (Technology Decade) स्थानीय जोर के साथ है. 5g network benifits told by PM Modi in 75 independence day speech.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर (Prime Minister Narendra Modi Speech on 75th Independence Day Red Fort) से अपने भाषण के दौरान कहा, "हम 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से जमीनी स्तर पर क्रांति ला रहे हैं और जल्द ही हर गांव को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा, क्योंकि हम 5जी युग की शुरुआत कर रहे हैं." गांवों में 5G, सेमीकंडक्टर विनिर्माण (Semiconductor manufacturing) और ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) के साथ, हम डिजिटल इंडिया के जरिये जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला रहे हैं. प्रधानमंत्री के 29 सितंबर को (India Mobile Congress) इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) के दौरान आधिकारिक तौर पर 5जी नेटवर्क लॉन्च करने की संभावना है.

5जी मोबाइल सेवाएं 1 महीने में शुरू होने की संभावना : नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जोर देकर कहा, "डिजिटल भुगतान से लेकर मोबाइल और सेमीकंडक्टर निर्माण तक (5g network benefits told by prime minister Narendra Modi) हम परिवर्तन के समय में हैं जो एक युग में होता है. डिजिटल युग हमारे चारों ओर बदल रहा है. इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित किया है." मोदी ने कहा, "भारत एक आकांक्षी समाज है जहां सामूहिक भावना से बदलाव हो रहे हैं." 5जी स्पेक्ट्रम की सफल नीलामी (5G spectrum auction) के बाद, देश में बहुप्रतीक्षित हाई स्पीड 5G मोबाइल सेवाएं लगभग एक महीने में शुरू होने की संभावना है.

काले धन के लिए PM मोदी ने लालकिले से कही बड़ी बात : मोदी ने कहा कि (PM Modi in 75 independence day speech.) भारत का औद्योगिक विकास जमीनी स्तर से होगा और हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, रेहड़ी-पटरी वालों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को मजबूत करने की जरूरत है. प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी पूरे जोश के साथ लड़ने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि हमें पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है. पिछले आठ वर्षों में, आधार (Aadhaar card using), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer DBT) और मोबाइल फोन के उपयोग से दो लाख करोड़ रुपये के काले धन (Rs 2 lakh crore of black money) का पता लगाया गया है.

