यरुशलम : इजराइल के भूमध्यसागरीय तट पर उत्तरी शहर हाइफा के पास सोमवार देर रात नौसेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो इजराइली विमान चालकों की मौत हो गई. इजराइल की सेना ने यह जानकारी दी. सेना ने मंगलवार तड़के बताया कि हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सेना ने कहा कि बचाव अभियान चलाने के बाद दो विमान चालकों को मृत घोषित किया गया. हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. इजराइली वायु सेना (israeli air force) ने सभी प्रशिक्षण उड़ानों और दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर की श्रेणी के सभी हेलीकॉप्टर के उपयोग को तत्काल रोकने का आदेश (Order to stop the use of helicopter) दिया गया है.

दोनों विमान चालकों के परिवारों को हादसे की सूचना दे दी है.

(पीटीआई-भाषा)