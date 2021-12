लंदन : दुबई के शासक को तलाक (Dubai ruler divorce) लेने के लिए ब्रिटेन की एक अदालत के आदेश का पालन करना होगा. कोर्ट ने दुबई के शासक शेख मोहम्मद को अपनी पूर्व पत्नी और उनके बच्चों को 55 करोड़ पाउंड का भुगतान करने का आदेश (Sheikh Mohammed divorce settlement British court) दिया. तलाक समझौते के रूप में में 55 करोड़ पाउंड की राशि ब्रिटिश इतिहास के सबसे महंगे तलाक समझौतों में से एक है.

मंगलवार को उच्च न्यायालय ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum) को अपनी छठी पत्नी, राजकुमारी हया बिंत अल हुसैन (Princess Haya Bint Al Hussein) को 25.15 करोड़ पाउंड का भुगतान करना होगा तथा अपने बच्चों 14 वर्षीय अल जलीला और नौ वर्षीय जायद को 29 करोड़ पाउंड की बैंक गारंटी के तहत भुगतान करना होगा.

शासक शेख मोहम्मद की प्रतिक्रिया

तलाक के इस आदेश को चुनौती देना संभव है, लेकिन वित्तीय तलाक के मामलों में इंग्लैंड में अपील किया जाना दुर्लभ ही है. शासक शेख मोहम्मद के प्रवक्ता ने तलाक समझौते के आदेश के बाद कहा कि शासक ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि उनके बच्चों को प्रदान किया जाए. (his children are provided for) प्रवक्ता ने कहा कि अदालत ने वित्त पर अपना फैसला सुनाया है, ऐसे में शासक आगे टिप्पणी करने का इरादा नहीं रखते हैं.

अदालत ने कहा कि बच्चों को प्राप्त होने वाली कुल राशि 29 करोड़ पाउंड से अधिक या कम हो सकती है. यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि वे कितने समय तक जीवित रहते हैं और क्या वे अपने पिता के साथ मेल-मिलाप करते हैं.

पति से भयभीत राजकुमारी हया

न्यायाधीश फिलिप मूर (Judge Philip Moor) ने यह आदेश पारित किया. 47 वर्षीय राजकुमारी हया 2019 में भागकर ब्रिटेन पहुंची थीं और ब्रिटिश अदालतों के माध्यम से अपने दो बच्चों का संरक्षण मांगा था. जॉर्डन के दिवंगत राजा हुसैन की बेटी हया (Princess Haya Bint Al Hussein) ने कहा कि वह अपने पति से 'भयभीत' थीं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों की खाड़ी अमीरात में जबरन वापसी का आदेश दिया था.

ब्रिटेन की एक परिवार अदालत के न्यायाधीश ने अक्टूबर में फैसला सुनाया कि शेख मोहम्मद ने कानूनी लड़ाई के दौरान राजकुमारी हया के फोन को हैक करने का आदेश (Princess Haya phone hacking) दिया था. हालांकि, शेख मोहम्मद ने इस आरोप से इनकार किया था. राजकुमारी हया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएट (Oxford University graduate princess Haya) हैं. हया को घुड़सवारी का शौक है और वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में जॉर्डन के लिए शो जंपिंग (princess haya show jumping for Jordan) में भाग लिया था.

