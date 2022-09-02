अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में मस्जिद में ब्लास्ट, इमाम की मौत
Published on: 38 minutes ago |
Updated on: 6 minutes ago
Updated on: 6 minutes ago
अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में मस्जिद में ब्लास्ट, इमाम की मौत
Published on: 38 minutes ago |
Updated on: 6 minutes ago
Updated on: 6 minutes ago
काबुल: अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में एक मस्जिद में विस्फोट (blast in Herat) की खबर है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हेरात प्रांत के गुजरगाह मस्जिद में विस्फोट होने से इमाम मौलवी मुजीब रहमान अंसारी की मौत हो गई. तालिबान के अधिकारियों ने हेरात शहर में मस्जिद में हुए विस्फोट की पुष्टि की है.
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A blast occurred in Guzargah mosque in Herat province and Mawlawi Mujeeb Rahman Ansari, the imam of the mosque, was killed. There have been no official statements yet, reports TOLO News quoting local sources— ANI (@ANI) September 2, 2022
(अपडेट जारी)
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