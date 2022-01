हांगकांग: चीन की अपनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज है. उसने पिछले कुछ सालों में चीन की अपनी नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा (China's naval strength increased) किया है. पिछले साल ही चीन की नौसेना में पिपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (People’s Liberation Army Navy -PLAN) में 170,000 टन के नए जहाजों को शामिल किया गया है, जिससे यह पता चल रहा है कि भारत को घेरने की पूरी तैयारी में है.

चीन चाहता है कि वह पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखे. वहीं, भारत को इस बात ख्याल रखना होगा, कि चीन हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है.

उल्लेखनीय है कि हर साल इस तरह के आधुनिक जहाजों की आमद से लैस PLAN दुनिया की सबसे आधुनिक और सक्षम नौसेनाओं में से एक (PLAN become modern and capable navies in the world) बन गई है, जिसके सामने किसी भी अन्य एशियाई नौसेना टीक भी नहीं सकती है.

पढ़ें : चीन ने 1990 के बाद पहली बार खोला निकारागुआ में दूतावास

साल 2021में चीनी नौसेना में 094A बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN), दो प्रकार के 075 हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक (LHD), तीन प्रकार के 055 क्रूजर, सात प्रकार के 052D विध्वंसक, छह प्रकार के 056A कोरवेट, छह प्रकार के 082II खदान काउंटरमेयर वेसल, एक केबल-बिछाने वाले जहाज और तीन प्रकार के 927 निगरानी जहाज को शामिल किया है.

इन आधुनिक जहाजों की मदद से चीन न केवल अपने समुद्री क्षेत्र में ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि अन्य महासागरों पर भी कब्जा करने की कोशिश में है.

दरअसल, 2022 में जिबूती स्थित PLA बेस (PLA base in Djibouti) द्वारा समर्थित अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) में चीनी नौसिक की उपस्थिति दर्ज करने जा रही है. यहां लगातार 14वें साल से चीनी नौसैनिक तैनात हैं.

(एएनआई)