अबुजा (नाइजीरिया) : उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में सशस्त्र समूहों द्वारा दो माह से अधिक समय पहले बंधक बनाए गए कम से कम सौ लागों को रिहा (Hundreds held hostage in Nigeria released) कर दिया गया है. इनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं. पुलिस ने यह जानकारी दी.

जामफारा राज्य के पुलिस प्रमुख अयूब एल्काना ने मंगलवार को बताया कि रिहा किए गए 97 लोगों में 19 शिशु और 12 से अधिक बच्चे हैं. इनमें से अधिकतर के कपड़े फटे-पुराने थे. इन लोगों के पैरों में जूते चप्पल आदि नहीं थे. बच्चे कुपोषित प्रतीत हो रहे थे और कपड़े की सहायता से माताओं ने अपने बच्चों को पीठ पर बांधा हुआ था.

पुलिस ने बताया कि बंधकों को सशस्त्र गुटों के ठिकानों पर की गई संयुक्त कार्रवाई (Joint action on the bases of armed groups) के बाद सोमवार को बिना किसी शर्त रिहा कराया गया. ये समूह दूर दराज के इलाके के लोगों को आतंकित करते हैं. इन लोगों को इनके घरों और जामफारा तथा पड़ोसी राज्य सोकोटो में राजमार्ग से अगवा किया गया था.

पुलिस प्रमुख ने बताया कि बंधक बनाए गए लोगों को घने वनों में रखा गया था. ये स्थान बंदूकधारियों के छिपने के काम में आते हैं. पहले बंधक बनाए गए 68 लोग तीन माह से अधिक वक्त तक उनके चंगुल में रहे. इनमें 33 पुरुष, सात बच्चे, तीन बच्चियां और 25 महिलाएं शामिल हैं.

पुलिस ने बताया कि 29 अन्य लोगों को जामफारा के वन इलाके से बिना शर्त रिहा (Unconditionally released from the forest area of Jamfara) कराया गया. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन लोगों को रिहा कराने के लिए फिरौती की रकम दी गई अथवा नहीं. अधिकारियों का कहना है कि ये रिहाई हवाई हमलों सहित सैन्य कार्रवाई का नतीजा है.

