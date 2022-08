रोहतक: भारतीय कुश्ती (Wrestling Federation of India) महासंघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण (Brij Bhushan Sharan Singh) सिंह ने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भारत में योग और आयुर्वेद (Yoga and Ayurveda in India) सदियों से, लेकिन स्वामी रामदेव बाबा इसे बढ़िया ढंग से बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए टाटा,जिंदल जैसे बडे़ स्पॉन्सर सामने आ रहे हैं. वहीं, एक पत्रकार ने सवाल किया कि बाबा रामदेव भी इस खेल को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे है तो बृज भूषण शरण सिंह ने कहा इस बात को छोड़ दो.

भारत अमेरिका भेजते पूरी टीम: उन्होंने कहा कि दुनिया में दो देश ही सिर्फ ऐसे हैं जो पूरी टीम भेजते है. चाहे मेडल मिले या नहीं मिले. उन्होंने कहा भारत और अमेरिका (India and America) पूरी टीम को भेजते है. उनकी सोच रहती है कि मेडल आज नहीं तो कल मिल जाएगा. हालांकि ,राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती (wrestling in commonwealth games) में प्रदर्शन से वह संतुष्ट नजर नहीं आए. उन्होंने कहा कि उन्हें तब खुशी होती जब 12 स्वर्ण पदक भारत आते.

हरियाणा की तारीफ : बृज भूषण शरण सिंह ने हरियाणा (praise of haryana) की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा खेलों का मुकुट है और खास तौर पर कुश्ती का. हरियाणा में खेल भावना बहुत है. उन्होंने कहा कि हरियाणा आज खेल के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है कि जो भी सरकार आएगी उसे खेल से जुड़कर ही रहना पड़ेगा.

मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बदलाव: उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खेलों के क्षेत्र में बहुत बड़ा (Brij Bhushan Sharan Singh on PM Modi) बदलाव हुआ. पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था. मौजूदा समय में खेल और खिलाड़ियों के कारण ही पूरे विश्व में भारत का नाम है. भारत में जो सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही है ,वह पूरे विश्व में कहीं पर नहीं दी जा रही.

नेशनल कुश्ती टूर्नामेंट का आयोजन: महासंघ के अध्यक्ष बुधवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक (Maharishi Dayanand University Rohtak) पहुंचे थे. विश्वविद्यालय परिसर में हरियाणा कुश्ती (Haryana Wrestling Federation) संघ के तत्वाधान में अंडर 15 व अंडर 20 नेशनल कुश्ती (National Wrestling Tournament) टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. इस टूर्नामेंट का समापन 26 अगस्त को होगा. समापन समारोह तक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष यहीं पर रहेंगे. इस टूर्नामेंट में महिला और पुरुष वर्ग में देशभर के विभिन्न राज्यों से करीब 600 पहलवान भाग ले रहे हैं.