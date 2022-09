रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थी लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. बुधवार को तुर्कियावास गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (Government School Turkiawas Village in Rewari) में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया. बच्चों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए.



गांव वालों ने कहा कि बगैर अध्यापक बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. अध्यापकों की मांग को लेकर पहले भी ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चेताया था लेकिन फिर भी अध्यापक नियुक्त नहीं किए (Recruitment of teachers in government schools) गए. इसके विरोध में बुधवार को गांव वालों ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मिलकर स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया. साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Villagers protest in Rewari) की. गांव वाले और विद्यार्थी स्कूल के गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं.

गांव वालों ने बताया कि सरकारी स्कूल तुर्कियावास गांव रेवाड़ी में 250 विद्यार्थी पढ़ते हैं. स्कूल में 13 अध्यापकों की जरूरत है. अगस्त महीने में सरकार की तरफ से शुरू की गई ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी (Teacher Transfer Drive Policy) के तहत स्कूल से कई शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया लेकिन उनके तबादले के बाद नए अध्यापक नहीं अप्वाइंट किए गए. हालात यह है कि छठीं से आठवीं तक एक भी अध्यापक नहीं है. नौवीं से 12वीं तक 7 अध्यापकों की जरूरत है. जबकि अभी सिर्फ 5 ही अध्यापक हैं. ग्रामीणों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसके बावजूद सरकार ने यहां नए अध्यापक लगाने की बजाए पुराने अध्यापक भी हटा दिए.

