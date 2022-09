रेवाड़ी: शहर बदमाशो का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. देर रात दिल्ली जयपुर हाइवे पर ही बदमाशों ने गन प्वाइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया (Driver robbed at gun point in rewari) है. पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रही रेवाड़ी के दिल्ली-जयपुर हाइवे पर टैंकर की सफाई करने में जुटे चालक-परिचालक को बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया. बदमाश मोबाइल फोन व 43 हजार 700 रुपये लूट ले गए. पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.



मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान के जिला जयपुर के मनोहरपुर गांव का रहने वाला टैंकर ड्राइवर नीरज अपने गांव के ही रहने वाले साथी हेल्पर विक्रम के साथ अपनी टैंकर को गुरुग्राम में खाली कर वापस जयपुर के लिए चले थे. सुबह करीब 2 बजे दिल्ली-जयपुर हाइवे (NH-48) पर निगानियावास कट पर सर्विस रोड पर गाड़ी खड़ी कर सफाई करने लग गए. इसी दौरान बावल की तरफ से काले रंग की पल्सर बाइक पर दो बदमाश उनके पास पहुंचे.

बदमाशों ने नीरज और विक्रम दोनों पर देशी कट्टा तान दिया. नीरज की जेब से मोबाइल फोन और चौदह सौ रुपये छीन (Driver robbed at gun point in rewari) लिए. इसके बाद टैंकर की चाबी छीनकर दूसरा बदमाश अंदर घुस गया. ड्रोवर में रखे 42 हजार 300 रुपये की नकदी निकाल ली. ये नकदी गुरुग्राम से गाड़ी के किराये के रूप में लेकर आए थे. रेवाड़ी में लूट (Loot In Rewari) की वारादत को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग गए.

नीरज ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर दी. सूचना के बाद धारूहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने नाकाबंदी भी कराई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया. पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि हाइवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किए जा रहे है, जिससे बदमाशों का सुराग लगाया जा सके.