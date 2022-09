रोहतक: हरियाणा के रोहतक में 'लिव इन' में रहने वाली युवती को जान से मारने की धमकी देने का (murder conspiracy in rohtak) मामला सामने आया है. युवती ने आरोप लगाया है कि उसका प्रेमी उसे मारना चाहता है. उसके प्रेमी ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर गया है. यही नहीं वह अब दूसरी युवती से शादी करने के लिए उसकी हत्या करना चाहता है. इसके लिए प्रेमी ने किसी परिचित से हथियार भी मांगा है. फिलहाल शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत के आधार पर शनिवार को केस दर्ज कर लिया गया.

इंद्र नगर की रहने वाली एक युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसके पास एक परिचित व्यक्ति की कॉल आई थी. कॉलर ने युवती से बताया कि उसकी हत्या की योजना बनाई जा रही है. विकास उर्फ लांबा उसे मारना चाहता है और इस काम के लिए उसने हथियार की मांग की है. युवती का कहना है कि विकास ने काफी समय तक शादी का झांसा देकर उसे लिव इन रिलेशनशिप में रखा. जब उसने शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया. उसने शादी करने से साफ (murder in live in relationship in rohtak) इंकार कर दिया.

लड़की ने बताया कि उसे पता चला है कि विकास किसी दूसरी युवती से शादी करना (live in relationship in Shivaji Colony) चाहता है. इसलिए उसकी हत्या करने की योजना बना रहा है. यही नहीं उसे लगातार धमकी दी जा रही है. पुलिस को शिकायत देने पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा. शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन रोहतक (Shivaji Colony Police Station Rohtak) के एसएचओ शमशेर सिंह का कहना है कि युवती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

