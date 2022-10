रोहतक: जिले में तैनात डीएसपी विनोद कुमार का कैंसर के चलते निधन हो गया (Rohtak DSP died of cancer) है. वह 55 साल के थे. पिछले चार दिन से शहर के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे. हालत बिगड़ने पर सोमवार देर रात को उनका निधन हो गया. मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस जवानों ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी. बता दें कि रोहतक के सेक्टर-3 में डीएसपी का परिवार रहता है. वे मूलरूप से झज्जर के अकहेड़ी मदनपुर के रहने वाले (DSP Vinod Kumar passes away in Rohtak Sector 3) हैं.

24 जनवरी 1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर वह भर्ती हुए थे. 12 अप्रैल 2012 को डीएसपी के पद पर पदोन्नत हुए थे. इससे पहले विनोद कुमार रोहतक मे अर्बन अस्टेट पुलिस स्टेशन और सांपला पुलिस स्टेशन में एसएचओ रह चुके हैं. उनकी सर्विस का कार्यकाल पूरा होने मे 2 साल 7 महीने 14 दिन बाकी थे. विनोद कुमार ने अपने जीवन के 28 साल 8 महीने 32 दिन तक पुलिस विभाग में कार्य किया.



अंतिम संस्कार के दौरान प्रवर पुलिस अधीक्षक विजिलेंस रोहतक राहुल शर्मा, उपायुक्त रोहतक यशपाल यादव, पुलिस अधीक्षक रोहतक उदय सिंह मीना मौजूद रहे. इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहतक कृष्ण लोहचब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महम हेमेन्द्र मीना, उप पुलिस अधीक्षक सीआईडी गोरखपाल राणा के साथ अन्य अधिकारियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी. सभी अधिकारियों ने डीएसपी विनोद कुमार की मौत पर दुख प्रकट किया (Rohtak DSP Vinod Kumar passes away) है.