रोहतक: देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर फतेहाबाद में आयोजित सम्मान दिवस रैली (samman diwas rally in fatehabad) पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जमकर निशाना (CM Manohar Lal on samman diwas rally) साधा. मुख्यमंत्री ने इनेलो की फतेहाबाद में हुई रैली व तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि यह नई बात नहीं है कि जब तीसरे मोर्चे के गठन की बात हो रही है. जब भी चुनाव का समय आता है तो इस प्रकार के प्रयास शुरू किए जाते हैं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं होता. इस तीसरे मोर्चे से कुछ नहीं होने वाला है. इस प्रकार की खिचड़ी बनाने का कोई अर्थ नहीं है. यह तो उसी प्रकार है कि कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा.

सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले हमेशा से थर्ड फ्रंट (CM Manohar Lal on third front rally) को लगता है कि अकेले कुछ नहीं होगा तो मिलकर चुनाव लड़ें. सोचते हैं कि सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, अकेले-अकेले वे कुछ नहीं कर सकते लेकिन मिलजुल कर कुछ कर सकते हैं, इसलिए थर्ड फ्रंट की चर्चा करते हैं. ऐसे में हमेशा चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट तेज होने लगती है. लेकिन थर्ड फ्रंट की चर्चा करते हैं, लेकिन वे सेकेंड में भी नहीं पहुंच पाते हैं. सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को लेकर योजना बनाई है. थर्ड फ्रंट कभी सफल नहीं होने वाला है.

सीएम मनोहर लाल खट्टर.

बता दें कि मुख्यमंत्री रविवार को जैन संत सुदर्शन महाराज के जन्म शताब्दी के अवसर पर रोहतक के ओल्ड आईटीआई मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने घोषणा की कि बेमौसमी बरसात (Heavy Rain in Haryana) की वजह से प्रदेश भर में खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि अगले 3 दिन के अंदर गिरदावरी का काम (CM Manohar Lal on Heavy Rain in Haryana) पूरा कर लिया जाएगा और फिर किसानों को नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने घोषणा किय कि जैन संत सुदर्शन महाराज के नाम पर रोहतक में माता दरवाजा चौक से बाबरा मोहल्ला तक सड़क का नाम किया जाएगा. वहीं, अगले साल अप्रैल में जैन संत की स्मृति में प्रदेश सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम होगा. उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने संत महापुरुषों के विचारों के प्रसार के लिए संत महापुरुष विचार प्रसार योजना शुरू कर रखी है. जिसके तहत इन संत महापुरुषों की जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम किए जाते हैं. इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने प्रमुख तौर पर शिरकत की. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: देवीलाल की जयंती के बहाने विपक्ष ने गाया एकजुटता का राग, एक मंच पर दिखे नीतीश, पंवार, येचुरी, बादल समेत कई दलों के नेता